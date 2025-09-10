De São Gonçalo, MP Freire se apresenta em Botafogo no final de semana (19)

No dia 19 de setembro, às 20h, o TLT Bar, em Botafogo (RJ), será palco MP Freire, um dos nomes promissores da nova geração da Soul Music brasileira. Cantor, compositor, pianista e arranjador, o artista apresenta um show inédito, com repertório que inclui sucessos autorais como “Que Raiva do Amor”, “Foi Um Prazer” e “Baby Não Faz Assim”, além de novidades como “Fôlego” e “Elegante Soul”.

Natural de São Gonçalo, MP Freire construiu sua identidade artística mesclando referências que vão de George Benson e Stevie Wonder a Djavan e Sandra de Sá, criando um som próprio que transita entre o soul, o pop-funky e a música brasileira.

“Esse show é a síntese de tudo que acredito na música: autenticidade, emoção e groove. Quero que as pessoas saiam dali sentindo que viveram algo verdadeiro”, afirma o cantor.

Com arranjos originais e passagens intimistas de piano e voz, MP dividirá o palco com músicos que, assim como ele, carregam a vivência da cena cultural da Baixada Fluminense e do Leste Metropolitano. A banda é composta por Cley, na guitarra; Bianca Paysan, no baixo; Renan Francioni, no teclado; Wender Battera, na bateria; e Tiko Percussa, na percussão.

O jovem tem histórico de participação em palcos como SofarSounds RJ, Tranquilo RJ, e do programa nacional "Som na Lata".

Serviço

Show: MP Freire – Elegante Soul

Data: 19 de setembro de 2025

Local: TLT Bar – Rua Visconde de Silva, 14, Botafogo – RJ

Abertura da casa: 20h

Ingressos: R$30,00, R$25,00 (promoção na compra de 2 ingressos)

Venda: Através do Site da Sympla.