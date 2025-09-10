Águas de Niterói participa do II Mutirão da Renegociação do Consumidor do PROCON
Durante o evento, os clientes terão a oportunidade de negociar débitos com condições especiais
A concessionária Águas de Niterói estará presente no II Mutirão da Renegociação do Consumidor, promovido pelo PROCON, entre os dias 10 e 12 de setembro, das 10h às 16h, na sede do órgão, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481/Loja – Centro, Niterói.
Durante o evento, os clientes terão a oportunidade de negociar débitos com condições especiais, entre elas:
* Parcelas flexíveis;
* Isenção do valor de religação;
* Descontos de juros e multas por atraso;
* Parcelamento no cartão de crédito.
A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização de pendências financeiras, garantindo mais acessibilidade e tranquilidade para os consumidores.