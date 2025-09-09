Menina que teve as mãos queimadas pela mãe, depois de pedir comida, recebe alta de hospital

O caso ocorreu no dia 22 de agosto, na residência da família, no bairro de Itaúna, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

O caso ocorreu no dia 22 de agosto, na residência da família, no bairro de Itaúna, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Recebeu alta na manhã desta terça-feira (09), a menina de 9 anos que teve as mãos queimadas, com ovos cozidos, pela própria mãe depois de pegar batatas para comer e corante de bolo para brincar. A menina deixou a ala pediátrica do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), ao lado do pai. A criança passou por mais de 10 procedimentos cirúrgicos.

"Agradeço a Deus pela minha filha estar bem, recebendo alta do hospital, indo para casa. Agradeço a toda equipe do hospital que tratou dela com tanto carinho, amor e dedicação. Vamos aguardar por justiça. Minha filha só queria comer e brincar", declarou o pai.

O caso ocorreu no dia 22 de agosto, na residência da família, no bairro de Itaúna, em São Gonçalo. A menina foi socorrida e internada no Pronto Socorro Armando de Sá Couto, no bairro Zé Garoto. Mas devido a gravidade do seu estado de saúde, ela foi transferida para o CTI pediátrico do HEAT.

Na unidade, referência no atendimento a pacientes de média e alta complexidade, Fabyana passou por uma série de exames clínicos e de imagens, recebeu medicação à base de antibiótico para conter infecções e realizou 14 procedimentos no centro cirúrgico com a equipe da cirurgia plástica.

Segundo relato da vítima no hospital, a mãe se irritou quando ela reclamou de fome e tentou pegar uma batata enquanto brincava com um corante. Como forma de castigo, a obrigou a segurar ovos fervendo, o que provocou graves queimaduras nas duas mãos.

Durante a alta hospitalar, os médicos informaram que será necessário um processo de reconstrução da pele, devido à profundidade das lesões. O tratamento deve ser longo e delicado. A menina continuará sendo atendida no ambulatório pós cirúrgico do HEAT.