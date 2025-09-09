Lançamento do Comunidade App fortalece associações de moradores em Niterói; saiba mais

Na próxima quarta-feira, 10 de setembro, às 16h30, o Auditório do Caminho Niemeyer recebe o evento de lançamento do Comunidade App. O evento é aberto ao público e reunirá lideranças comunitárias, representantes do poder público, empreendedores e moradores, celebrando um marco para a inovação social em Niterói, unindo tecnologia e participação social para fortalecer a gestão comunitária na cidade.

O aplicativo, idealizado no Morro da Penha e já está em fase de uso por moradores da região, chega agora como ferramenta aberta para associações de moradores de toda a cidade. A plataforma oferece serviços como emissão de comprovante de residência digital, reserva de espaços comunitários, aviso de chegada de correspondência na associação de moradores, além de relatórios detalhados que permitem diagnósticos sobre infraestrutura, saneamento e perfil socioeconômico das comunidades.

Segundo Adriano Felício, presidente da Associação de Moradores do Morro da Penha e idealizador do projeto:

“O Comunidade App nasceu para facilitar a vida do morador e dar às associações uma ferramenta inédita de gestão. Esse lançamento marca o início de um movimento para transformar a forma como comunidades de Niterói se organizam e se conectam.”

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Participação Social assinará uma carta de intenção para a expansão do aplicativo para outras comunidades de Niterói, marcando o início de uma nova etapa na integração entre associações de moradores e poder público.

A iniciativa é fruto de uma parceria estratégica com a FAMNIT – Federação das Associações de Moradores de Niterói, que reúne e representa lideranças comunitárias em todo o município, reforçando o papel das associações na construção de políticas públicas de base.

Segundo o presidente da FAMNIT, Manuel Amâncio:

“O lançamento do Comunidade App é um passo fundamental para modernizar e fortalecer a atuação das associações. Essa ferramenta vai trazer autonomia, aproximar os moradores das lideranças e nos ajudar a enfrentar os desafios das comunidades com mais organização.” - enfatiza.

O Comunidade App também conta com o apoio do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, ampliando seu alcance social e fortalecendo as redes locais.

Serviço:

Data: 10 de setembro (quarta-feira)

Horário: 16h30

Local: Auditório do Caminho Niemeyer – Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº – Centro, Niterói