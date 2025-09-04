Recordista de jogos pelo Flamengo, Junior visita Museu da Suderj e fala da carreira em podcast

Recordista de partidas pelo Flamengo com 876 jogos, o ex-jogador Junior visitou o Museu da Suderj na manhã dessa quarta - Foto: Divulgação

Recordista de partidas pelo Flamengo com 876 jogos, o ex-jogador Junior visitou o Museu da Suderj na manhã dessa quarta-feira (3/8), para gravar mais um episódio do podcast Suderj.Informa. Convidado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Suderj, o atual comentarista do Grupo Globo, campeão da Libertadores e Mundial de Clubes, em 1981, esteve no espaço localizado no Centro, onde tirou fotos, autografou camisas e contou histórias dos 20 anos de carreira no futebol.

"Estive no Museu da Suderj e realmente passou um filme na minha cabeça de 50 anos atrás. Vendo aquelas fotos de nomes importantes do futebol e da imprensa, lembrei da minha estreia como jogador de futebol no Maracanã, em 1974. Foi uma viagem no tempo", contou Junior.

O ex-jogador ainda destacou sua participação no podcast da Suderj e elogiou a ação.

"Depois da visita, fomos gravar o podcast Suderj.Informa, nome sugestivo já que toda vez que escutávamos o locutor Victório Gutemberg anunciar 'Suderj Informa', sabíamos que vinha alguma informação importante. Foi uma ação muito legal, agradeço pelo convite e por ter participado de uma iniciativa como essa", disse Junior.

Para o presidente da Suderj, Marcos Santos, a visita do ex-jogador reforça a importância de se preservar a história do futebol.

"Receber o Maestro Junior na Suderj é uma honra para todos nós. História viva do futebol carioca e da nossa seleção. Obrigado, Junior!", ressaltou Marcos Santos.

História de sucesso

Junior, natural de João Pessoa, na Paraíba, teve duas passagens pelo Flamengo, de 1974 a 1985 e de 1989 a 1993, onde conquistou os maiores títulos da história do clube. No futebol italiano jogou no Torino (1984 a 1987) e no Pescara (1987 a 1989), além de ter disputado duas Copas do Mundo: 1982 e 1986.

Sobre o Museu da Suderj

Responsável por um acervo único, o Museu da Suderj contém peças como a placa de inauguração original do Maracanã, uniformes usados por atletas como Pelé, Zico, Gerson e Robson Caetano, além de pegadas de um time seleto composto por grandes jogadores que já passaram pela história do esporte.

Aos interessados, a visita ao Museu da Suderj pode ser feita de segunda a sexta-feira, com horários agendados. Para fazer a marcação, é preciso enviar um e-mail para comunicacao@suderj.rj.gov.br informando o nome e documentos pessoais, ou o CNPJ da instituição, além de endereço, as atividades que realiza, o objetivo da visita e um número do celular para contato.