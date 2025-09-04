Quaquá assina contrato para a construção do Plaza Shopping Maricá: 3 mil empregos

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, assinou na manhã desta terça-feira (02/09) o contrato que viabiliza a construção do Plaza Shopping Maricá, em reunião na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O novo empreendimento terá o governo municipal como co-investidor e representa um marco para a transformação econômica do município.

É um sonho que está sendo realizado. Os recursos do petróleo são utilizados para gerar desenvolvimento e emprego em Maricá. Serão de 2.500 a 3.000 empregos na fase de construção, além de muitos outros na operação do shopping. Estamos transitando de uma economia dependente do petróleo para uma economia do desenvolvimento, com empregos de qualidade”, disse Quaquá.

As obras do shopping estão previstas para começar ainda em 2025, com inauguração programada para o final de 2027. Durante a fase de construção, estima-se a geração de até 3 mil empregos diretos e indiretos, além de inúmeras oportunidades que surgirão com o início da operação do centro comercial.

O presidente da Codemar, Celso Pansera, também destacou a relevância estratégica do projeto. “Essa é a primeira grande entrega da nova economia da cidade. É uma promessa antiga que agora se concretiza. Estamos reorganizando e redefinindo a economia de Maricá”, comentou.

O Plaza Shopping Maricá terá 32 mil m² de área total, sendo 20.800 m² de Área Bruta Locável (ABL). O projeto prevê duas mega lojas, 94 lojas satélites e cerca de 100 operações comerciais. O empreendimento contará ainda com mil vagas de estacionamento, praça de alimentação, salas de cinema e um parque de diversões com 1.000 m². A expectativa é de que o shopping atraia entre 5 mil e 6 mil visitantes por dia, tornando-se um novo polo de comércio, serviços e lazer na cidade.