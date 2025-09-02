Cine Henfil divulga programação da semana entre os dias 5 a 7 de setembro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para uma imersão no melhor do cinema nacional. Do dia 05 a 07 de setembro, o Cine Henfil será palco de uma programação especial para toda a família.

Destaque para a comédia Saneamento Básico e para o drama Pacto da Viola, além da Sessão Clássicos do Cinema com Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Já na programação infantil, entram em cartaz Looney Tunes: O Dia em que a Terra Explodiu e Tromba Trem.

O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 05/09 (sexta-feira)

19h - Saneamento Básico:

Em Linha Cristal, uma pequena vila da serra gaúcha, os moradores enfrentam a necessidade de construir uma fossa de esgoto. Sem verba disponível, descobrem que há recursos destinados à produção de um vídeo de ficção. Para conseguir utilizá-los, decidem transformar a própria obra em um filme, criando uma história sobre um monstro que habita a construção da fossa.

Classificação: 12 anos

Dia 06/09 (sábado)

15h - Looney Tunes: O Dia que a Terra Explodiu:

Gaguinho e Patolino lideram uma batalha contra alienígenas. Os personagens do clássico desenho se tornam a maior e única esperança da Terra diante de uma invasão extraterrestre, tornando-se heróis quando suas trapalhadas dentro de uma fábrica de chicletes do bairro revelam uma tentativa secreta de controle mental alienígena. Lutando contra os inimigos mais improváveis para acabar com o plano secreto de dominação das criaturas, os dois precisam encarar outro desafio: conviverem de forma tranquila sem enlouquecerem um ao outro. Contra todas as expectativas, Gaguinho e Patolino precisam salvar o mundo de uma ameaça aterrorizante, criando o próprio plano infalível nessa aventura hilária e perigosa.

Classificação: Livre

17h - Pacto da Viola:

No filme Pacto da Viola, após ver o seu sonho de se tornar um músico habilidoso igual ao seu pai fracassar, Alex (Wellington Abreu) desiste de sua carreira no ramo do sertanejo e retorna ao sertão mineiro para salvar seu pai (Sérgio Vianna) de uma grave doença. Agora, com promessas de curas e praticando rituais específicos da Folia dos Reis, ele descobre que também precisa se curar e para isso, será preciso encontrar um caminho nas crenças locais e buscar entender o que separa os santos dos diabos.

Classificação: 12 anos

19h - Saneamento Básico

Classificação: 12 anos

Classificação: 12 anos

Dia 07/09 (domingo)

15h - Tromba Trem:

O Filme acompanha o divertido elefante Gajah depois que ele se torna uma celebridade da noite para o dia. Mas seus status de estrela rapidamente acabam quando ele se torna o principal suspeito em um misterioso desaparecimento. Agora o pobre elefante precisará correr contra o tempo para limpar seu nome e provar sua inocência.

Classificação: Livre

17h – Sessão Clássicos do Cinema: Tempos Modernos de Charles Chaplin:

Um operário de uma linha de montagem, que testou uma "máquina revolucionária" para evitar a hora do almoço, é levado à loucura pela "monotonia frenética" do seu trabalho. Após um longo período em um sanatório ele fica curado de sua crise nervosa, mas desempregado. Ele deixa o hospital para começar sua nova vida, mas encontra uma crise generalizada e equivocadamente é preso como um agitador comunista, que liderava uma marcha de operários em protesto. Simultaneamente uma jovem rouba comida para salvar suas irmãs famintas, que ainda são bem garotas. Elas não têm mãe e o pai delas está desempregado, mas o pior ainda está por vir, pois ele é morto em um conflito. A lei vai cuidar das órfãs, mas enquanto as menores são levadas a jovem consegue escapar.

Classificação: Livre

19h – Pacto da Viola:

Classificação: 12 anos

Classificação: 12 anos