Amigo de brasileiro morto na Grécia se pronuncia pela primeira vez sobre o caso: 'Simplesmente apaguei'
Ryan Silveira, de 23 anos, estava com Yago Campos, encontrado morto
O brasileiro Ryan Silveira, de 23 anos, encontrado desacordado na piscina de um quarto de hotel em Mykonos, na Grécia, se pronunciou pela primeira vez sobre o incidente, em um vídeo publicado nas redes sociais. Ele foi encontrado ao lado do amigo Yago Campos, que morreu no local.
O caso ocorreu no dia 24 de agosto, quando os dois estavam em uma piscina privativa num quarto de hotel na ilha grega. Ryan afirma que sua última lembrança antes de perder a consciência, foi de estar deitado na cama do quarto após fazer uso de substância ilícitas com Yago. "Simplesmente apaguei", disse.
Ryan teve uma infecção após ingerir água da piscina ao ficar desacordado e ficou internado durante uma semana.
Leia também:
Justiça aumenta indenização que Nikolas terá de pagar a Felipe Neto
Gkay é a nova musa do Salgueiro: 'Vermelho e branco conquistou meu coração'
No vídeo, Ryan desabafou: “Oi, gente, boa noite. Tô aparecendo aqui agora para falar com vocês. Foi um momento em que consegui ter acesso para expressar um pouco do que eu tô sentindo: essa tristeza, essa angústia, esse sentimento horrível de perder uma pessoa tão próxima, como o Yago era para mim. É, meu melhor amigo. Familiares e amigos sabiam o quanto a gente era próximo. Eu tô um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu. A gente sabia que uma escolha que fizemos teve um final tão trágico e triste. Meus sentimentos vão para a família e os amigos dele. Só consigo pensar na marca que o Yago vai deixar na nossa vida para sempre”.
Sobre o incidente, o produtor de conteúdo adulto, falou sobre os detalhes que conseguiu lembrar: "Aquele dia, chegamos em Mykonos no sábado, já era 1h da tarde, e tinha uma festa à noite. Pensamos: ‘Ah, vamos ficar aqui no hotel, aproveitar o hotel e depois à noite ir para a festa’. E ali ficamos. Realmente fizemos coisas ilícitas, utilizamos substâncias ilícitas. Mas, como a notícia saiu, tem muita fake news, muita mentira, e com o tempo vocês verão. Eu não sei exatamente o que vou dizer ainda.”
O modelo Yago Campos foi encontrado morto, enquanto Ryan, desacordado. Os dois estavam dentro de uma piscina na sacada de um quarto de hotel em Mykonos. Os jovens foram encontrados por funcionários que perceberam que a água da piscina estava caindo para os apartamentos de baixo.
As autoridades foram acionadas e a morte de Yago foi constatada no local. Ryan foi levado ao hospital e a polícia encontrou uma substância em pó branco e seringas, indicando o uso de drogas ilícitas, que foi confirmado por Ryan em vídeo.