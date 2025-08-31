Projeto Esporte em Ação reúne mais de 200 atletas em competição no Sest/Senat

Os alunos do Projeto Esporte em Ação, uma parceria da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) com o Ministério do Esporte, participaram, na manhã deste sábado (30), de competições de três modalidades. Mais de 200 alunos dos núcleos de basquete, handebol e futsal participaram do torneio no Sest/Senat, em Tribobó, que foi aberto ao público. Ao todo, foram 10 jogos de futsal, três de basquete e um de handebol.

“O esporte é importantíssimo para a nossa juventude. Que possamos levar cada vez mais desenvolvimento e saúde para a nossa população. Espero que o evento de hoje seja marcado pelo entusiasmo, espírito esportivo e alegria de estarmos juntos. Aproveitem cada momento e o esporte como instrumento de transformação e união. Os eventos ajudam a fortalecer a inclusão social e cidadania através da convivência. Podemos dizer que o esporte possibilita uma verdadeira transformação social”, disse o presidente da Faelsg, Carlos Afonso Pereira Rosa.

O sábado foi de muita alegria para a família da aluna de futsal Jully Reis, de 11 anos. A mais nova do seu núcleo, ela estava participando pela primeira vez e foi acompanhada pela mãe, a enfermeira Yule Reis; e da vovó Marlúcia. “Minha filha está bastante animada. Achei muito interessante essa atividade para reforçar o convívio. A gente estava esperando isso há um tempão”, disse a mãe.

O Projeto Esporte em Ação conta com 20 núcleos espalhados pelos bairros de São Gonçalo com mais de 10 modalidades esportivas gratuitas. Nos últimos dois meses, já foram realizadas competições entre os alunos de futebol society, vôlei e futebol de campo.

O Esporte em Ação é realizado, desde outubro de 2024, em áreas de vulnerabilidade social com ofertas de aulas esportivas para mais de 2 mil alunos a partir dos seis anos de idade. Confira todos os núcleos através do link: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/nucleos-do-esporte-em-acao/.