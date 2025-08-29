Família de modelo encontrado morto na Grécia cria vaquinha on-line para fazer translado do corpo

Yago Campos foi encontrado morto em um quarto de hotel na ilha de Mykonos, na Grécia - Foto: Reprodução/Instagram

Os familiares de Yago Luiz de Campos Silva, de 25 anos, encontrado morto em um quarto de hotel em Mykonos, na Grécia, iniciaram uma campanha on-line para conseguir arrecadar recursos para ser realizado o translado do corpo até o Brasil. A meta é conseguir R$ 100 mil. Até o momento, já foram arrecadados R$ 58,1 mil.

Thamyris Campos, irmã de Thiago, afirmou que a família não tem condições financeiras de pagar o valor sem ajuda. Ela relatou também dificuldade de conseguir apoio do Itamaraty. "Ele era uma pessoa boa e muito amada, e merece ter seu velório no Brasil", afirmou.

As circunstâncias da morte de Thiago ainda estão investigadas pelas autoridades locais. O influenciador Ryan Silveira, de 23 anos, que acompanhava a vítima, foi encontrado desacordado no hotel e está internado em um hospital da região. Não há mais informações sobre as causas do incidente.

Na página da campanha, a família destacou o sofrimento com a perda e o desafio adicional de trazer o corpo de volta ao Brasil. “Perdemos alguém que amamos profundamente e, além do luto, enfrentamos a dificuldade de garantir que Yago tenha seu descanso perto de parentes e amigos”, escreveram.