Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4308 | Euro R$ 6,3508
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Família de modelo encontrado morto na Grécia cria vaquinha on-line para fazer translado do corpo

Parentes buscam arrecadar R$ 100 mil

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de agosto de 2025 - 19:27
Yago Campos foi encontrado morto em um quarto de hotel na ilha de Mykonos, na Grécia
Yago Campos foi encontrado morto em um quarto de hotel na ilha de Mykonos, na Grécia -

Os familiares de Yago Luiz de Campos Silva, de 25 anos, encontrado morto em um quarto de hotel em Mykonos, na Grécia, iniciaram uma campanha on-line para conseguir arrecadar recursos para ser realizado o translado do corpo até o Brasil. A meta é conseguir R$ 100 mil. Até o momento, já foram arrecadados R$ 58,1 mil. 

Thamyris Campos, irmã de Thiago, afirmou que a família não tem condições financeiras de pagar o valor sem ajuda. Ela relatou também dificuldade de conseguir apoio do Itamaraty. "Ele era uma pessoa boa e muito amada, e merece ter seu velório no Brasil", afirmou.

As circunstâncias da morte de Thiago ainda estão investigadas pelas autoridades locais. O influenciador Ryan Silveira, de 23 anos, que acompanhava a vítima, foi encontrado desacordado no hotel e está internado em um hospital da região. Não há mais informações sobre as causas do incidente. 

Leia também:

Alexandre Côrrea, ex-marido de Ana Hickmann é condenado a um ano de prisão

Fiocruz produz remédio para atrofia muscular espinhal (AME); saiba mais

Na página da campanha, a família destacou o sofrimento com a perda e o desafio adicional de trazer o corpo de volta ao Brasil. “Perdemos alguém que amamos profundamente e, além do luto, enfrentamos a dificuldade de garantir que Yago tenha seu descanso perto de parentes e amigos”, escreveram.

Tags:

brasileiro Morte

Matérias Relacionadas