Prefeitura e Ministério Público combatem ocupação irregular e demolem construções clandestinas no Badu

Em mais uma ação conjunta de ordenamento urbano e defesa do meio ambiente, a Prefeitura de Niterói e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), com apoio da Polícia Militar, realizaram nesta quinta-feira (28) uma operação para impedir a ocupação irregular na Estrada Guilhermina Bastos, no Badu. A intervenção teve como objetivo combater o recebimento irregular de aterro e a tentativa de parcelamento ilegal do solo em área de preservação.

“A operação integra o plano permanente de combate às ocupações irregulares, que busca garantir o cumprimento do Código de Posturas do Município e a preservação ambiental em Niterói”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

A ação foi coordenada pelo Grupo Executivo para o Crescimento Ordenado e Preservação das Áreas Verdes (Gecopav) e contou com a participação da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (Smarhs), da Subsecretaria de Operações (SSOP), além da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). O 12º Batalhão da Polícia Militar e o programa Proeis garantiram o apoio policial necessário para a segurança dos agentes.

No local, as equipes identificaram o cercamento de lotes possivelmente destinados à venda, uma edificação em estágio inicial e três terrenos já preparados para receber construções, com vigas de ferro e concreto em execução. Também foram constatadas ligações clandestinas de energia elétrica e água, além do aterramento de parte de um açude para a preparação do solo. Todo o material encontrado foi removido e demolido pelas equipes da Seconser e da Clin, incluindo uma caixa d’água que abasteceria a obra.

Em outro ponto da ação, duas construções irregulares foram demolidas, e notificações foram emitidas pela Secretaria de Urbanismo aos responsáveis. Segundo o Ministério Público, as investigações e fiscalizações continuarão até a completa restauração da ordem pública na área.