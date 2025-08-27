Obras nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa estão na reta final

As obras de infraestrutura, que incluem pavimentação e macrodrenagem, nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa, realizadas pela Prefeitura de São Gonçalo, estão na reta final. Quem celebra essas transformações são os moradores da região, que antes era sinônimo de alagamentos crônicos.

Antônio Ferreira, de 62 anos, é morador do Mutuaguaçu há 45 anos e nunca tinha visto obras desse porte na região.

"As obras estão 100%. Antes, alagava, era muita lama, agora acabou! Antes, o asfalto daqui era feito por nós, moradores, agora temos asfalto novo. Tá bonito, parece outro mundo!", disse o aposentado.

Jorge Xavier, de 75 anos, mora há mais de 30 anos na região. Em novembro de 2024, ele já havia comentado sobre como as obras de macrodrenagem estavam transformando a área. A opinião dele melhora mais ainda ao ver a reta final da obra, como nesta terça-feira (27), com a pavimentação de uma parte da Rua Padre Nicolau Luíz.

"O Capitão Nelson transformou nosso bairro. Antes, aqui enchia, alagava, e agora isso não acontece mais. Muita gente já perdeu eletrodomésticos aqui, era horrível", afirmou.

Sobre as obras - As intervenções receberam um investimento de R$ 38 milhões e beneficiaram mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região. A região sempre sofreu com problemas crônicos de alagamentos e, com as obras, foi refeito o sistema de escoamento da água até a Baía de Guanabara.

Ao todo, 16 vias já estavam inclusas no projeto da obra: Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luiz, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira, Fernandes Mendonça, Inácio Feijó e uma via sem nome. No entanto, foram incluídos trechos de novas ruas no projeto: Avenida Professor Josué de Castro, Rua Maria Batista da Costa, Travessa João Correia, Rua Coronel Camisão e Rua Florisbela Palmier.

A intervenção integra o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).