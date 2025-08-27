Niterói está entre as melhores cidades do país em gestão pública em ranking nacional de competitividade

Niterói é destaque no Brasil e a primeira do Estado do Rio de Janeiro em gestão pública. O município é o único do estado a aparecer entre os 20 melhores do país no ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP). Este ano, a cidade subiu três posições e ocupa o 19º lugar em nível nacional, a melhor colocação desde quando a avaliação começou a ser feita, em 2011.

O ranking do CLP é baseado em 65 indicadores distribuídos em 13 pilares temáticos, que avaliam itens como sustentabilidade fiscal, qualidade da saúde e educação, meio ambiente, infraestrutura, segurança e dinamismo econômico. A cidade do Rio de Janeiro caiu 22 posições e está no 60º lugar. Niterói é a melhor do país nas áreas de transparência municipal, cobertura do abastecimento de água, coleta de resíduos domésticos, destinação do lixo, combate ao desmatamento ilegal e redução da velocidade do desmatamento ilegal.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou os fatores que levaram o município ao bom desempenho no ranking.

“Niterói é a única cidade do Estado do Rio de Janeiro entre as melhores do Brasil e isso se deve à qualidade da gestão fiscal, aos serviços de saneamento, aos programas de inovação e digitalização do serviço público, e à gestão de resíduos sólidos. É mais um ranking em que Niterói é reconhecida nacionalmente como modelo de gestão e qualidade de vida”, comemorou ele.

Segundo o levantamento do CLP, em relação aos outros municípios do Rio de Janeiro, Niterói lidera em três áreas sustentabilidade fiscal, saneamento e capital humano. Já em acesso à saúde, inovação e dinamismo econômico e qualidade em saúde, a cidade aparece em segundo lugar. No ranking nacional, a cidade está no sétimo lugar em crescimento do PIB per capita.

Outros bons resultados Em julho, o Instituto Trata Brasil divulgou a lista nacional de localidades com o melhor atendimento e tratamento de água e esgoto. Niterói subiu quatro posições e ocupa o terceiro lugar, sendo a primeira colocada no Estado do Rio de Janeiro e a única que aparece entre as dez melhores do país.

Niterói possui 100% da população atendida pelo serviço de abastecimento de água, 95,6% de cobertura no atendimento de esgoto e 100% de tratamento do esgoto coletado. Entre 2019 e 2023, a cidade recebeu cerca de R$ 197 milhões em investimentos em melhorias no setor.