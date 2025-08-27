São Gonçalo abre quase 2 mil vagas para castração de cães e gatos

Os dois Centros de Atendimentos Veterinários Municipais (Cavems) do Mutuá e do Alcântara oferecem 1,9 mil vagas para castração de cães e gatos mensalmente – 900 no Mutuá e mil em Alcântara. Os agendamentos podem ser feitos, presencialmente, sempre de segunda a sexta (exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 11h. As castrações e demais serviços oferecidos nas unidades são gratuitos.

Para a realização do agendamento é necessário ser morador de São Gonçalo, ter mais de 18 anos, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência. Cada morador tem direito a cadastrar um animal por CPF por mês.

“Quando os tutores vão para o agendamento, pedimos a realização do hemograma completo do animal. Os Cavems não realizam o exame, mas precisamos dele. O objetivo é evitar cirurgias em animais com doenças que não têm como detectar em exame clínico e que podem levar à complicações e até morte durante a cirurgia. É um risco realizar a castração sem o exame”, explicou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Os gonçalenses precisam ter dois dias disponíveis para a castração. O primeiro dia é quando o tutor vai presencialmente aos Cavems para levar a documentação às unidades. Neste dia, o tutor sairá da unidade com o pedido do hemograma completo do animal, que deve ser apresentado no dia da castração. A segunda data é o dia da cirurgia, que é marcada no dia da entrega dos documentos.

Os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para os cães, o peso mínimo é de 5 quilos e o máximo é de 25 quilos. Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos e raças pequenas como pinscher, yorkshire, shitzu, pug, buldogue francês/inglês, lhasa apso, boxer, boston terrier, shar-pei, pitbull, chihuahua, american bully e poodles. Também não são feitas castrações em gatos braquicefálicos como birmanês, shorthair e persa.

Os Cavems funcionam de segunda a sexta, das 8h às 16h30. A unidade Mutuá fica na Avenida Paula Lemos, 307, em frente ao Colégio Santa Mônica. A unidade Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz.

Hemograma Por orientação do Conselho Regional de Medicina Veterinária, as unidades solicitam o hemograma completo dos animais que passarão pela castração. O resultado do exame deve ser apresentado no dia da cirurgia. A intenção é evitar complicações durante as cirurgias, caso o animal tenha alguma doença pré-existente e que não consiga ser vista clinicamente. Não é obrigatório, mas o tutor que não levar o exame, vai assinar um termo de responsabilidade sobre a ciência do pedido de hemograma.