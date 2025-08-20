Multicenter Itaipu recebe Feira de Adoção Pet no próximo dia 30

No próximo dia 30 de agosto (sábado), o Shopping Multicenter Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, convida o público para uma tarde especial de amor, cuidado e novas histórias. Em parceria com o Grupo Adotar é o Bicho e a Universidade Salgado de Oliveira, o shopping recebe a Feira de Adoção Pet, que acontecerá das 15h às 18h, no hall de acesso à instituição, no 2º piso.

O evento tem como propósito promover a adoção responsável de cães e gatos que esperam por um lar cheio de afeto. Além da chance de encontrar um novo companheiro de quatro patas, o público também poderá contar com o apoio de veterinários e voluntários, que estarão no local para orientar sobre cuidados, adaptação e posse responsável. Mais do que uma feira, a iniciativa reforça o compromisso com o bem- estar animal e a conscientização sobre a importância de adotar com responsabilidade e carinho.

Leia também

▸ Jornateca Conceição Evaristo celebra 4 anos com sarau literário em São Gonçalo



▸ Especialistas alertam para a falta de informação sobre a leishmaniose

Para quem deseja transformar a vida de um bichinho e ganhar um companheiro fiel, essa é a oportunidade perfeita para adotar com consciência e carinho.

Serviço:

Data: 30 de agosto (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: Hall de acesso à Universidade Salgado de Oliveira – 2º piso do

Shopping Multicenter Itaipu