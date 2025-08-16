Prefeitura de Niterói vai iniciar obras de contenção de encostas no Morro Boa Vista

O prefeito destacou várias ações e melhorias voltadas para a comunidade e outros projetos que estão por vir - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

O prefeito destacou várias ações e melhorias voltadas para a comunidade e outros projetos que estão por vir - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou neste sábado (16) a ordem de início das obras de contenção de encostas na Rua Silveira da Mota, localizada no Morro Boa Vista, no bairro de São Lourenço, Zona Norte da cidade. Com investimento de R$ 1,2 milhão, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em dezembro.

O prefeito destacou várias ações e melhorias voltadas para a comunidade e outros projetos que estão por vir. Rodrigo Neves ressaltou que sempre teve um olhar especial para quem mais precisa.

“Estive aqui há cerca de dois meses e cobrei muito para sair essa obra. Obras de encostas ninguém percebe, mas salvam vidas. Hoje a gente tem sirene aqui, o alerta da Defesa Civil na comunidade. Nesses 10 anos, a gente teve muita chuva, mas não tivemos morte por deslizamento de terra graças ao sistema de Defesa Civil. A gente trouxe água, contenção de encostas, médico de família, creche, saneamento, mas agora a gente vai fazer também o programa Vida Nova no Morro”, afirmou o prefeito.

Leia também:

▶ Niterói tem campeonato de surfe neste domingo (16)

▶ Polícias Civil e Militar prendem traficantes de drogas na praia de Copacabana

O projeto da Rua Silveira da Mota será executado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) e contempla a execução de uma cortina atirantada com estacas raiz para estabilização do terreno, instalação de drenos para o escoamento das águas pluviais, implantação de guarda-corpo, além de serviços de pavimentação, construção de calçadas e meios-fios.

“É um problema muito antigo. Mas agora a Prefeitura vai resolver. Vai ajudar muito na nossa segurança, das crianças e dos animais. Fico aqui embaixo e tinha muito medo por conta do risco de queda. A obra vai começar em setembro e será meu presente de aniversário”, disse a moradora Nazaré Bento Pedro, 66 anos.

Presidente da Associação de Moradores do Morro Boa Vista, Victor Barcelos agradeceu ao prefeito pela rapidez na solução do problema que vai beneficiar toda a comunidade.

“Essa contenção é muito importante, porque contempla uma rua principal que estava fechada, com dificuldades para passar caminhão de coleta de lixo e de material de construção. Levamos a demanda e ele atendeu o nosso pedido. Agora todos vão ter mais segurança e tranquilidade”, ressaltou Victor Barcelos.