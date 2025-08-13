Suderj e Sebrae Rio firmam parceria para inaugurar posto de atendimento no Complexo Esportivo da Rocinha

Com o objetivo de apoiar quem empreende ou deseja empreender, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Suderj, e o Sebrae Rio firmaram parceria para abrir um posto de atendimento no Complexo Esportivo da Rocinha, maior favela do Brasil e segunda maior da América Latina. A inauguração, prevista para as 15h de terça-feira, dia 26, visa oferecer mais um importante serviço de utilidade pública para cerca de 72 mil moradores locais.

Para Marcos Santos, presidente da Suderj, a parceria pretende mostrar que competitividade e habilidade podem ser importantes na vida tanto de um empreendedor como para quem pratica esportes.

"Nosso objetivo é transformar o Complexo Esportivo da Rocinha em um local de convivência da comunidade, onde existe oferta de aulas esportivas, mas também de serviços essenciais oferecidos pelo Governo do Estado ou em parcerias como essa com o Sebrae", destacou.

Já Leandro Marinho, gerente de Atendimento do Sebrae Rio, acredita que a criação do novo posto vai conectar os empreendedores locais aos projetos e soluções do Sebrae que vão impulsionar resultados.

“O Posto Avançado do Sebrae na Rocinha oferecerá um atendimento próximo, pessoal e humanizado aos pequenos empreendedores da comunidade e das áreas vizinhas. Estamos aqui para apoiar desde quem está começando, quer formalizar sua atividade e tem dúvidas sobre como montar e gerir um negócio, até quem deseja ampliar sua empresa, vender mais, se posicionar melhor nas redes sociais. Nosso time está preparado para orientar, regularizar e conectar os empreendedores aos projetos e soluções do Sebrae que impulsionam resultados", afirma.

Focado em estudar as favelas brasileiras, o Instituto Data Favela apontou que cerca de 76% dos moradores de comunidades carentes do país têm, tiveram ou pretendem ter um negócio.