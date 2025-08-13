São Gonçalo interdita ferro-velho com peças de veículos roubados

Mais um ferro-velho foi interditado pelos agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, na manhã desta terça-feira (12). No local foram encontradas três portas de carros que constam como roubados no sistema da Polícia Civil. O proprietário do comércio, localizado na Rua Oswaldo Fernandes, quadra 2, lote 21, Mutondo, não foi localizado.

Os agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas foram ao comércio com policiais da 73ª DP (Neves), que tinham mandado de busca e apreensão expedido contra o ferro-velho Parceiros e Amigos Comércio de Peças Ltda/ME (P&A). No comércio, os policiais encontraram três portas de dois carros roubados: um Idea e um Fiesta, que foram identificadas pelas numerações dos chassis.

“Fomos chamados pelos policiais para acompanhar a ação, que faz parte de uma investigação de roubos e furtos de veículos na cidade. No local, não havia ninguém trabalhando. O local foi interditado devido o proprietário estar infringindo a segurança pública, já que foram encontradas peças de veículos roubados”, explicou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

A Prefeitura de São Gonçalo vem atuando rotineiramente em ações integradas, a partir de imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), fazendo prisões em flagrante com a ronda diária da Guarda Municipal, e também focando em possíveis receptadores de materiais furtados, como fios de cobre, tampas de bueiros e lixeiras, para inibir a ação criminosa.