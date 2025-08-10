Porto da Pedra define data da grande final de samba rumo ao Carnaval 2026

No próximo dia 16, o rugido do 'Tigre' vai ecoar mais alto com a escolha do samba-enredo que vai embalar a Porto da Pedra no Carnaval 2026. A partir das 13h, a quadra da escola, localizada na Travessa João Silva, 84, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, abre seus portões para um sábado de festa e decisão. A entrada é gratuita até as 18h - depois, haverá cobrança de ingresso no valor de R$10.

O evento será embalado pela tradicional feijoada, que poderá ser adquirida antecipadamente por R$25 reais ou no dia, no valor de R$30 reais na hora da compra. Também estarão disponíveis camarotes por 400 reais, com direito a 15 pulseiras de acesso e 10 feijoadas, e mesas por 150 reais, com direito a 4 feijoadas. As reservas podem ser feitas pelo telefone (21) 99735-6649.

A tarde contará ainda com uma incrível apresentação da escola, mostrando toda a sua força artística e o envolvimento apaixonado da comunidade.

Para abrilhantar ainda mais a festa, a quadra receberá três grandes co-irmãs: União de Maricá, União da Ilha do Governador e Império Serrano. Cada uma delas trará ao palco a potência de suas bandeiras, reforçando o espírito de união que o carnaval carrega em sua essência.