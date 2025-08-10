Porto da Pedra define data da grande final de samba rumo ao Carnaval 2026
Evento será no próximo dia 16, na quadra de ensaios da agremiação, na Travessa João Silva, 84, no mesmo bairro que leva o nome da escola
No próximo dia 16, o rugido do 'Tigre' vai ecoar mais alto com a escolha do samba-enredo que vai embalar a Porto da Pedra no Carnaval 2026. A partir das 13h, a quadra da escola, localizada na Travessa João Silva, 84, no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, abre seus portões para um sábado de festa e decisão. A entrada é gratuita até as 18h - depois, haverá cobrança de ingresso no valor de R$10.
O evento será embalado pela tradicional feijoada, que poderá ser adquirida antecipadamente por R$25 reais ou no dia, no valor de R$30 reais na hora da compra. Também estarão disponíveis camarotes por 400 reais, com direito a 15 pulseiras de acesso e 10 feijoadas, e mesas por 150 reais, com direito a 4 feijoadas. As reservas podem ser feitas pelo telefone (21) 99735-6649.
A tarde contará ainda com uma incrível apresentação da escola, mostrando toda a sua força artística e o envolvimento apaixonado da comunidade.
Para abrilhantar ainda mais a festa, a quadra receberá três grandes co-irmãs: União de Maricá, União da Ilha do Governador e Império Serrano. Cada uma delas trará ao palco a potência de suas bandeiras, reforçando o espírito de união que o carnaval carrega em sua essência.