Duas semanas após morte de Preta Gil, ex assume namoro

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, surpreendeu os seguidores ao publicar fotos com uma nova namorada, Rhuana Rodrigues, em uma trilha em Búzios (RJ), nesta quarta-feira (6). A postagem ocorreu pouco mais de duas semanas após a morte da cantora, em 20 de julho, vítima de câncer.

O casal já havia sido visto junto anteriormente, mas esta é a primeira vez que Godoy compartilha imagens ao lado de Rhuana. A publicação gerou críticas nas redes sociais, com internautas questionando a rapidez com que o personal trainer tornou público o novo relacionamento.

Godoy e Preta Gil foram casados de 2015 a 2023. O casamento terminou após a cantora descobrir uma traição do ex-marido durante seu tratamento contra o câncer.