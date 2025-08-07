Último dia do simpósio do Corpo de Bombeiros é marcado por homenagens e simulações de salvamento

Palestras, exposição de equipamentos e simulações de resgate aquático marcaram o último dia do simpósio em Niterói - Foto: Layla Mussi

Palestras, exposição de equipamentos e simulações de resgate aquático marcaram o último dia do simpósio em Niterói - Foto: Layla Mussi

O terceiro e último dia do Simpósio de Prevenção a Desastres, promovido pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), nesta quinta-feira (7), foi marcado por atividades voltadas à prevenção e ao salvamento aquático. A programação, que tem como sede o Espaço da Reserva Cultural, no Centro de Niterói, foi ampliada com ações práticas realizadas no Complexo dos Bombeiros em Charitas.

Pela manhã, especialistas e autoridades participaram de palestras que abordaram temas como o uso de tecnologias em operações de salvamento aquático, estratégias de prevenção de afogamentos em áreas costeiras e fluviais, e a importância do treinamento contínuo dos guarda-vidas.

Coronel Cássio Capelli homenageia bombeiros e relembra resgate da baleia jubarte em Búzios, premiado internacionalmente em 2018 | Foto: Layla Mussi

O coronel Cássio Capelli foi um dos palestrantes e falou sobre salvamento marinho, dando como exemplo o salvamento de uma baleia jubarte que ficou encalhada em Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, em 2017.

“O resgate da baleia nos levou a receber o Oscar mundial de Resgates de Bombeiros, em 2018”, falou Capelli, que aproveitou o fim da sua palestra para agradecer, homenagear e presentear os bombeiros que ajudaram a realizar o simpósio.

A premiação é o Conrad Dietrich Magirus Award, que premia os melhores resgates | Foto: Layla Mussi

A premiação é o Conrad Dietrich Magirus Award, que premia os melhores resgates e apontou o Bombeiro do Rio como o primeiro a realizar um salvamento de baleia jubarte noticiado mundialmente.

Especialistas discutem tecnologia, prevenção de afogamentos e o papel do treinamento contínuo para guarda-vidas | Foto: Layla Mussi

No período da tarde, o simpósio seguirá com a exposição de equipamentos utilizados pelas equipes de salvamento, incluindo embarcações, motos aquáticas, coletes de resgate e boias especializadas. O ponto alto do dia será a realização de uma competição de salvamento aquático entre militares, que simulam cenários reais de resgate, demonstrando preparo físico, precisão técnica e capacidade de resposta rápida em situações de emergência.

Combinando teoria e prática, o evento tem se consolidado como um importante espaço de troca de experiências e atualização para profissionais da segurança pública e da área acadêmica.

Universo celebra parceria com o CBMERJ e destaca o impacto do simpósio na formação dos futuros profissionais da segurança | Foto: Layla Mussi

Para Fábio Tavares, diretor da Universo campus São Gonçalo, a participação dos alunos e funcionários no simpósio foi um presente, não só para os estudantes, como para toda a população que receberá esse conhecimento através dos profissionais que os atendem.

“Para a Universo foi uma honra e um prazer participar desse simpósio. Tenho certeza que todos os envolvidos, sejam alunos ou professores, saíram desses três dias com muito mais conhecimento e vivência de prática. E para a população, quanto mais profissionais qualificados e com conhecimento em salvamento, melhor”, garantiu o gestor.