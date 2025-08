Segundo dia de Simpósio do Corpo de Bombeiros apresenta palestras e ações práticas com foco na prevenção e salvamento terrestre

No segundo dia do Simpósio de Prevenção a Desastres, promovido pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), nesta quarta (6), especialistas e autoridades se reuniram para abordar a temática de prevenção e salvamento terrestre.

O evento, que está sendo realizado no Espaço da Reserva Cultural, no Centro de Niterói, conta com palestras de profissionais renomados, sob temas relevantes com o objetivo de promover o conhecimento prático da corporação. Nesta quarta-feira (6), segundo dia de evento, os profissionais abordaram temas como a apresentação da perícia técnica de incêndio na profissão do Bombeiro Militar; a utilização de cães nas operações de busca e salvamento; pronto emprego do uso de drones e simuladores; implantação de novas tecnologias na corporação e procedimentos adotados em ocorrências com múltiplas vítimas.

Também presente neste segundo dia de evento, o diretor da Universo campus São Gonçalo, Fabio Tavares, ao entregar uma simbólica homenagem à um dos profissionais que palestrou no Simpósio, enalteceu a programação, que segue com temas relevantes e abordagens acertivas.

Fabio Tavares enalteceu a programação do Simpósio | Foto: Layla Mussi

"Hoje, incrivelmente, o nível do evento continua elevadíssimo, assim como ocorreu ontem, no primeiro dia. Ao final do dia, inclusive, nós da Universo tivemos um retorno excelente dos nossos alunos e das pessoas de forma geral através das nossas redes sociais, porque a repercussão do evento tem sido fiel ao que estamos vivendo aqui, tem sido enriquecedor para todos", afirmou o diretor da Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

"Essa é uma excelente oportunidade de aproximar o corpo docente da realidade do Corpo de Bombeiros, potencializando a ação destes profissionais. É um momento de muita honra para a Universo, e representa novas parcerias, ações práticas e muitas coisas boas que estão por vir", completou o diretor.

A universidade trouxe aos alunos e ex-alunos a oportunidade de vivenciar a experiência enriquecedora do Simpósio de Prevenção a Desastres. O stand do curso de Medicina da Universo também esteve presente no segundo dia de Simpósio.

1/6 | Foto: Layla Mussi

2/6 | Foto: Layla Mussi

3/6 | Foto: Layla Mussi

4/6 | Foto: Layla Mussi

5/6 | Foto: Layla Mussi

6/6 | Foto: Layla Mussi













Operação Simulada

Na última palestra do dia, "Salvamento veicular - cada segundo importa", realizada pela cap. do Corpo de Bombeiros, Carolina Panza, os presentes puderam obter os conhecimentos teóricos deste tema tão (e cada vez mais) atual e recorrente na sociedade. De acordo com a profissional especializada, o "acidente veicular é uma pandemia constante", que precisa ser evidenciado e debatido entre toda a sociedade civil.

E, para finalizar o segundo dia do Simpósio de Prevenção a Desastres, profissionais do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizaram a demonstração prática da temática de acidente veicular através da Operação Simulada do 3° GBM / 20° GBM / SETEP, executada na entrada do Espaço da Reserva Cultural, no Centro de Niterói. O intuito da atividade, segundo os bombeiros, é justamente mostrar suas atividades diárias à sociedade civil.

"Esse Simpósio vem para ratificar a necessidade de proximidade cada vez maior com a sociedade civil, e essa parceria com a Universo, com os universitários, representa isso para nós." | Foto: Layla Mussi

"O Corpo de Bombeiros fez, no dia 2 de julho, 169 anos, então esse Simpósio surgiu como um debate interno nosso sobre estes temas em prol da sociedade e em prol do próprio Bombeiro Militar e de sua família. Nessas conversas, surgiram temas na área da saúde, na área de salvamento terrestre e aquático, e pensamos: 'por quê não fazer um evento em que nós, bombeiros da área metropolitana, poderemos passar para os bombeiros do estado como um todo, nossas ações institucionais?', e também chamando a sociedade civil para que ela participe e veja o que o bombeiro militar vem fazendo", explicou o cel. Cássio Capelli, comandante do Corpo de Bombeiros da Região Metropolitana.

"Esse Simpósio vem para ratificar a necessidade de proximidade cada vez maior com a sociedade civil, e essa parceria com a Universo, com os universitários, representa isso para nós. A Universo entra com o seu corpo acadêmico, com seus alunos e nada melhor do que o estudante que está em busca de conhecimento estar inserido nesse contexto técnico e profissional do militar do Corpo de Bombeiros. Nada melhor do que o universitário levar isso adiante para a sala de aula e também para sua casa, porque, antes de qualquer coisa, somos todos cidadãos", completou cel. Cássio Capelli.

O evento segue, nesta quinta-feira (7), com o 3° e último dia do Simpósio, sob o tema "Prevenção e salvamento aquático".