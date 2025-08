Desafio da Ponte atrai milhares de corredores num percurso de 21 km entre Niterói e Rio

Cerca de cinco mil corredores enfrentaram o Desafio da Ponte, na manhã deste domingo (03/08), um percurso de 21 km entre as duas cidades, com a largada no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, e chegada na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. O Desafio da Ponte também foi um teste para as duas cidades, que lançaram candidatura conjunta para sediarem os jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031. As provas que possam ser realizadas entre as duas cidades estão nos planos propostos à PanAm Sports, entidade responsável pelos jogos. A escolha da sede será divulgada no dia 10 de outubro, no Chile.

No comando interino da Prefeitura de Niterói, a vice-prefeita Isabel Swan, que é medalhista olímpica da vela, topou o desafio da corrida para divulgar a integração entre as cidades. A corrida da ponte ocorre justamente às vésperas da apresentação decisiva sobre o Pan 2031. O prefeito Rodrigo Neves viajou para participar da defesa da candidatura conjunta do Rio e Niterói, durante a Assembleia Geral da PanAm Sports, em Assunção, no Paraguai.

“Fiquei super empolgada, porque a ponte é o símbolo da nossa candidatura dos Jogos Pan-Americanos, e com certeza é muito simbólica essa corrida, que começou na década de 80, e é uma perspectiva nova. Eu estou muito emocionada e feliz em poder passar pela ponte de uma outra forma, dessa vez correndo e unindo as duas cidades de Niterói ao Rio de Janeiro”, afirmou Isabel.

A vice-prefeita Isabel Swan é medalhista olímpica da vela, topou o desafio da corrida para divulgar a candidatura de Niterói para os jogos Pan e Parapan-Americanos | Foto: Divulgação

Após 12 anos, o Desafio da Ponte agora passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos carioca, disponível no site da Riotur: https://riotur.rio/editorial/calendario-eventos/. A tradicional meia maratona, que atravessa toda a extensão da Ponte Rio-Niterói, reuniu 5 mil corredores, sendo 52% cariocas, 17% de Niterói e 31% de turistas. O evento tem impacto direto na cadeia produtiva do turismo, movimentando hotéis, comércio e serviços, além de fortalecer o turismo esportivo e reforçar a imagem do Rio de Janeiro e de Niterói como sedes de grandes eventos.

Corredores assumem o desafio

Moradora de Piratininga, a professora Elsa Tunala, 42 anos, estava muito animada para correr na ponte. “Eu sempre achei que correr na ponte era uma boa coisa para se fazer. Gosto muito de correr nas praias, e corro sempre em Piratininga e em Camboinhas”, contou.

A publicitária Karina Teixeira, 36 anos, veio de São Paulo para participar da meia maratona, numa espera de 12 anos. “Hoje eu estou aqui celebrando esse momento. Poder correr na ponte Rio-Niterói sempre foi o meu sonho, então hoje vai ser essa realização”, contou a jovem paulistana.

Corredor desde 2012, Pedro Paulo Mendonça Filho, 34 anos, é professor de educação física e é bastante conhecido nos eventos esportivos e pelas redes sociais. “Para uma prova dessas, a gente arruma um pouco de energia, de força extra, porque vai ser impressionante. Eu passei pela ponte e vi a roda gigante escrito Desafio da Ponte e já deu uma emoção. Vai ser uma alegria para todo mundo”, destacou.

Morador da Lagoa, no Rio de Janeiro, Michel de Leon, 39 anos, corre há seis anos e já participou de eventos em Niterói outras vezes. “A prova está bem legal, o clima está bom, o tempo está bom e as expectativas são as melhores”, disse o empresário.

Megaoperação de trânsito

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) programou diversas alterações na circulação de veículos em vias do Centro para a largada em Niterói, às 6h30, no Caminho Niemeyer, para garantir a travessia. Das 21h de sábado (2 de agosto) até as 10h de domingo (3 de agosto), houve interdições em diversas ruas. A organização do evento foi responsável por operadores de trânsito privados que atuaram tanto no entorno do Caminho Niemeyer quanto no trajeto até a Ponte. Além disso, houve apoio operacional com a contratação obrigatória de apoiadores de tráfego. As medidas foram supervisionadas em tempo real por equipes da NitTrans, para garantir a segurança viária da população e dos competidores.

A operação de trânsito no Rio contou com 50 profissionais, entre agentes da CET-Rio, guardas municipais e apoiadores de tráfego, que atuaram para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e motoristas, além de realizar os bloqueios viários durante a corrida. Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), monitoraram toda a movimentação do trânsito por meio de câmeras, para garantir boas condições viárias. Além disso, dez painéis de mensagens variáveis foram utilizados para informar sobre as condições do trânsito, bloqueios viários e rotas de desvio.