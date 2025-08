Jornalista Rodrigo Gomes, da TV Cultura Rio, é convidado para podcast de 'Garotinho'

O jornalista e locutor esportivo Rodrigo Gomes, que faz parte da equipe da TV Cultura Rio e é formado na Universidade Salgado de Oliveira, é o convidado da semana do lendário José Carlos Araújo, ícone da locução esportiva, para o programa "Segundona", do Canal Cheguei Podcast, no YouTube. Há 20 anos no ramo, ele compartilhou um pouco de sua trajetória e sobre os próximos passos da carreira.

"O meu primeiro contato com o José Carlos Araújo aconteceu no final do ano de 2013. Eu já fazia parte da equipe da Rádio Transamérica e a emissora estava fazendo uma transição de equipe. Na ocasião, eu fazia parte da equipe do Edilson Silva. E o José Carlos Araújo estava deixando a Bradesco Esportes e migrando para a Transamérica. Ele, pessoalmente, entrou em contato comigo, um pouquinho depois do Natal de 2013."

Rodrigo não acreditou, em um primeiro momento, que era José Carlos Araújo falando com ele. E ele brinca com isso: "Garotinho me ligou e falou: 'Rodrigo, quem está falando com você é o José Carlos Araújo. Estou entrando em contato contigo porque eu quero ter uma reunião. Estou contando com você para a equipe que eu estou montando para a temporada seguinte'. Eu fiquei pensando que era trote (risos)."

"Semana passada, a produtora do José Carlos Araújo entrou em contato comigo. Ela me chamou e eu prontamente disse que sim. Perguntei onde e quando, e estava pronto já", disse Rodrigo sobre o convite ao programa.

O programa vai ao ar na próxima segunda-feira (04), às 17h (horário de Brasília).

Carreira

Com pouco mais de 20 anos de carreira, Rodrigo lembra do início de sua trajetória no jornalismo.

"Desde 2004 já tô nessa, quase fazendo 21. Comecei trabalhando em rádio, mais precisamente rádio universitária, rádio comunitária. Depois eu migrei pro mundo esportivo e foi aí que consegui fazer várias funções dentro do universo do rádio esportivo e mais pro final eu consegui chegar à locução esportiva. Depois de um certo período, eu migrei também pra TV."

Rodrigo não deixou de contar sobre sua caminhada na TV Cultura Rio. Com carinho, ele relembrou o início na emissora: "É muito paralelo ao que eu já fiz em toda a minha carreira. Quando eu digo que eu comecei lá em 2004, na verdade, foi o ano que eu entrei no estágio, no núcleo de aprendizagem de comunicação da Universidade Salgado de Oliveira. Entrei nesse estágio na rádio, que existia no núcleo de aprendizagem de comunicação. E a partir dali eu segui toda a minha trajetória. Assim que me formei, eu fui convidado a fazer parte do núcleo de aprendizagem de comunicação."

Rodrigo contou sobre sua carreira no jornalismo | Foto: Enzo Britto

"E ali eu fiquei até o ano de 2019. Quando foi extinto pela direção geral do campus Niterói o núcleo de aprendizagem de comunicação. E houve uma aglutinação da equipe da TV, na época TV Universo, junto com a equipe que fazia parte do núcleo de aprendizagem de comunicação. Foi ali que surgiu a minha vinda para a TV Universo. Ainda quando era TV Passaponte, eu participei aqui do programa Copa no Papo. Um dos primeiros programas ao vivo feito pela emissora."