Na UTI, MC Livinho tem estado de saúde atualizado após sofrer acidente

A equipe de assessoria de MC Livinho divulgou, nesta quarta-feira (30), uma nota oficial sobre o estado de saúde do artista, que está internado em um hospital de São Paulo desde o última terça-feira (29), quando sofreu um acidente de moto naquela cidade, quando se deslocava para um compromisso profissional. Segundo a nota, o artista continua internado na UTI e passou a noite estável "apesar das dores intensas decorrentes do impacto ". Nesta manhã ele teve uma sessão de fisioterapia, mas seus pulmões continuam apresentando sangramento.

"MC Livinho encontra-se consciente, com dores significativas e certa limitação nos movimentos, mas segue colaborativo e respondendo positivamente às intervenções médicas. Ainda não há previsão de alta", segundo a nota oficial.

ainda foi mencionado que "neste momento, a equipe médica concentra todos os esforços na estabilização do quadro respiratório e no monitoramento rigoroso da evolução clínica".

Veja o comunicado! | Foto: Divulgação

O artista mencionou em suas redes sociais nesta terça-feira (29) que sofreu um acidente de trânsito e precisou ser socorrido de ambulância pela importância de seus ferimentos.

Ele compartilhou fotos do local da batida e dos procedimentos médicos e explicou que "por falta de prudência de um motorista. Fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital".

Livinho também compartilhou o laudo médico, que indicou focos discretos de enfisema na região esternoclavicular (próximo à clavícula), além de suturas na mão direita.