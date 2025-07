Distribuidora de gás Naturgy convoca clientes para atualizar titularidade até agosto

A Naturgy, distribuidora de gás natural com atuação no estado do Rio de Janeiro, está convocando cerca de 50 mil clientes para atualização cadastral obrigatória. A partir de setembro, não será mais possível emitir faturas para contas com CPF inválido ou desatualizado. A maior parte desses contratos está em nome de titulares falecidos, cujos familiares ainda não realizaram a troca de titularidade. A atualização precisa ser feita até 15 de agosto. O serviço é gratuito e pode ser feito no portal Minha Naturgy, pelo Whatsapp, no Call Center e presencialmente nas agências da distribuidora.

A mudança decorre de uma deliberação da Secretaria de Estado da Fazenda, que passou a exigir a emissão de nota fiscal eletrônica por parte da concessionária. Para que o documento fiscal seja gerado corretamente, o CPF do titular deve estar válido e regularizado junto à Receita Federal.

“A troca de titularidade é um processo simples, gratuito e pode ser feito de forma totalmente online ou presencial, conforme a preferência do cliente. Nosso objetivo é facilitar essa regularização, especialmente para os casos em que o titular da conta já faleceu. É muito importante que a atualização seja feita até agosto, para evitar transtornos como o não recebimento da conta de gás”, explica Vilma Machado, gerente de Serviço ao Cliente da Naturgy.

A empresa já está enviando comunicados sobre a necessidade de atualização cadastral para os consumidores impactados, por meio dos contatos cadastrados por WhatsApp, SMS, e-mail e carta. Quem receber o aviso deve regularizar sua situação o quanto antes, para evitar o bloqueio no envio da fatura e transtornos como o não pagamento ou corte de fornecimento. Para realizar a troca de titularidade, basta procurar um dos canais de atendimento, online ou presencial, e fornecer os seguintes dados: nome, CPF. telefone e e-mail.

Como entrar em contato com a Naturgy:

Portal Minha Naturgy

https://www.minhanaturgy.com.br/

Whatsapp

(21) 99991-0000

Atendimento presencial

Confira os endereços no site.

Atendimento telefônico

Capital e região metropolitana: 0800-0247766 - atendimento 24h

Interior: 0800-2820205 - atendimento 24h

Para deficientes auditivos e de fala: 0800-0310234 - atendimento 24h