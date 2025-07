Febre do morango chega às gôndolas! Vendas da fruta disparam em até 170% nos supermercados

Uma pesquisa da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) revela que a febre do “morango do amor”, popularizada nas redes sociais, está movimentando o varejo supermercadista e impulsionando as vendas em diferentes categorias. Supermercados do Estado registraram aumento de até 170% nas vendas de morango in natura e alta de 42% na procura por corantes alimentícios, especialmente o vermelho, em comparação com o mesmo período do ano passado, reflexo direto da nova mania entre os consumidores, depois que a receita viralizou nas redes.

Para o presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, o fenômeno demonstra o quanto o comportamento do consumidor impacta diretamente o desempenho do varejo. “O morango do amor virou uma febre nas redes e isso rapidamente se traduziu em vendas. O que estamos vendo é um exemplo claro de como o comportamento do consumidor influencia diretamente o varejo supermercadista”, afirma.

O executivo complementa. “Além de movimentar a categoria de hortifruti, o fenômeno gera demanda por confeitaria, embalagens, corantes e outros insumos, mostrando a força das tendências quando bem aproveitadas pelo setor”.

Na prática, esse movimento se reflete de forma expressiva nas lojas. Na Redeconomia Reunidos, por exemplo, o impacto foi imediato. “A venda de morangos disparou 170%, enquanto a de corantes alimentícios, especialmente o vermelho, cresceu 42%”, relata Thiago Cunha, diretor comercial da rede. Segundo ele, a procura foi tão intensa que os próprios fabricantes de corante já enfrentam falta do produto. “Os fabricantes não têm mais o que vender. A demanda explodiu com a busca pelo morango do amor”, comenta.

Esse aumento nas vendas também vem sendo observado em outras redes. No Supermarket Floresta, o crescimento chegou a 40%, conforme explica Ronildo Novato, diretor comercial da unidade. “A venda aumentou tanto que começamos a oferecer morango do amor e até coxinha de morango. A aceitação foi incrível”, relata.

A adesão ao fenômeno também rendeu bons resultados para a rede Terê Frutas. Segundo Daniel Carvalho, head de marketing, a estratégia de incluir o produto nas lojas se mostrou acertada. “Começamos a vender e vendemos tudo. A produção, agora, é constante”, afirma. Na Adonai, fornecedora da rede, a tendência também elevou os números. “O produto está com ótima aceitação por parte dos clientes. Estamos produzindo diariamente para atender à demanda, que tem se mostrado consistente e positiva. As vendas aumentaram 20%”, comenta Marinho Sobrinho, supervisor de confeitaria.

Outro exemplo vem do Hortifruti Natural da Terra, que também percebeu o impacto direto nas vendas de morango in natura. A rede registrou um crescimento de 71% na última semana em comparação com o mesmo período do ano anterior. Para Daniel Milagres, CMO da empresa, o dado mostra que a febre do morango do amor vai além das redes sociais. “Estamos acompanhando um crescimento muito expressivo da procura pelo morango. O aumento de 71% nas vendas reflete não só o apelo visual da tendência, mas também a capacidade do varejo de se adaptar rapidamente e entregar o que o consumidor deseja”, afirma.

“Com visual atrativo, sabor marcante e forte apelo emocional, o morango do amor se consolida para além de uma moda passageira: é uma oportunidade concreta de negócio. A tendência une o desejo do consumidor à criatividade da indústria e à agilidade do varejo, evidenciando como comportamentos de consumo podem se traduzir em resultados diretos para o setor supermercadista”, finaliza Fábio Queiróz.

