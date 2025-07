Parque Paleontológico de Itaboraí é opção de passeio gratuito nas férias escolares

Um verdadeiro tesouro da ciência a céu aberto e cercado de natureza, o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí (PNMPSJI) tem se consolidado como um dos destinos mais procurados para passeios durante as férias escolares. Somente nesta semana, o local recebeu mais de 80 visitantes em um único dia, reforçando seu potencial como espaço de lazer, educação e contato direto com a história natural do Brasil.

Localizado no bairro São José, o parque é reconhecido internacionalmente por abrigar fósseis com aproximadamente 57 milhões de anos, de espécies que viveram logo após a extinção dos dinossauros. Durante décadas, escavações realizadas ali revelaram animais pré-históricos únicos, além de artefatos arqueológicos do homem primitivo, tornando a área um importante patrimônio científico internacional.

E é justamente essa mistura entre conhecimento, aventura e natureza que tem atraído cada vez mais visitantes, principalmente famílias com crianças e grupos escolares. A entrada é gratuita e as atividades oferecidas são indicadas para todas as idades.

No Parque, os visitantes podem vivenciar uma viagem no tempo por meio de trilhas guiadas, onde é possível observar rochas e fósseis com cerca de 57 milhões de anos, além de conhecer a história geológica e paleontológica da região. O passeio inclui visita ao museu do parque, com exposições de fósseis e curiosidades sobre o período pós-extinção dos dinossauros. Tudo isso em um ambiente seguro, gratuito e ideal para passeios em família, excursões escolares ou para quem deseja aprender e relaxar em meio à natureza.

Segundo o paleontólogo e gestor do parque, Luís Otávio Castro, a missão é valorizar o patrimônio natural, fazer a economia circular e aproximar a população de um espaço que pertence à cidade e à memória do planeta.

“O Parque é um lugar único. A gente quer que a população de Itaboraí e da região conheça esse espaço e se conecte com a nossa história. Aqui é possível aprender, se divertir e ter um dia diferente em meio à natureza, com muita ciência e acolhimento”, destacou o gestor.

O espaço conta ainda com áreas sombreadas, banheiros e uma equipe preparada para receber os visitantes com segurança.

Serviço

Parque Paleontológico de Itaboraí

Local: Rua José de Almeida, s/n – São José, Itaboraí

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h (com agendamento para para visita guiada)

Entrada gratuita

Informações e agendamentos: parquepaleontologico@itaborai.rj.gov.br ou via direct no Instagram do parque @pnmpsji