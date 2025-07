Neymar discute com torcedor após derrota do Santos

Barraco no jogo do Santos contra o Internacional! Depois de o Santos perder por 2 a 1, um dos destaques do clube Neymar se descontrolou e acabou discutindo com um torcedor, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (23). A derrota manteve o Santos na zona de rebaixamento e piorou a crise.

Depois do apito final decretando a derrota do Peixe, Neymar seguiu em direção ao setor das cadeiras inferiores e começou a discutir com o torcedor. Durante a partida, o atleta já havia discutido com alguém no mesmo local, a cena foi registrada pela transmissão.

Leia também:

Suspeito morre após confronto com a polícia em São Gonçalo

Geração Z ganha destaque no segundo dia do Sebrae Rio Summit



Em meio à discussão, alguns torcedores apoiaram Neymar e outros apoiaram o torcedor anônimo. A briga não saiu do bate-boca, mas só foi encerrada quando o goleiro João Paulo retirou o jogador do local.

Com o triste resultado, o Santo continua na zona de rebaixamento tendo acumulado apenas 14 pontos e está em 17º lugar, mesma pontuação do Vasco. O clube retorna ao campo no próximo sábado (26), às 18h30, e jogará contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão.