Prefeitura do Rio organiza circuito de blocos e interdições para o cortejo de Preta Gil

A cantora Preta Gil, que morreu de câncer, era uma das apoiadoras do carnaval de rua no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (24), a Prefeitura do Rio comunicou que algumas ruas próximas do Theatro Municipal serão interditadas para o acolhimento dos fãs que prestarão as últimas homenagens no velório da cantora Preta Gil, nesta sexta-feira (25). A artista faleceu no último domingo (20), em decorrência de um câncer.

O esquema contará com a participação de equipes do Centro de Operações e Resiliência (COR), CET-Rio, Guarda Municipal e Comlurb.

De acordo com a prefeitura, o cortejo da cantora passará pelo circuito de megablocos da cidade, rebatizado com o nome da famosa. O carnaval de rua no Rio de Janeiro recebeu muito incentivo de Preta Gil, que liderava o “Bloco da Preta”.

O tráfego nas vias entorno do Theatro Municipal terão início nesta quinta-feira, a partir das 19h.

Nesta quinta, o corpo de Preta Gil chegou ao Aeroporto de Guarulhos e depois será encaminhado, ainda de manhã, para o Rio de Janeiro.

Depois do velório, o corpo da cantora irá para a capela ecumênica do Crematório e Cemitério da Penitência, às 15h, onde será realizada uma cerimônia de despedida reservada para familiares e amigos, até às 17h.

Locais proibidos para estacionar

A partir das 19h de quinta-feira (24), às 18h de sexta-feira (25): Toda a Avenida Treze de Maio.

A partir das 6h até às 18h de sexta-feira (25): Toda a Rua Araújo Porto Alegre e a Avenida Evaristo da Veiga, entre a Rua Senador Dantas e a Avenida Rio Branco.

Tráfego interditado

A partir das 23h de quinta até às 18h de sexta: Avenida Treze de Maio e Rua Manoel de Carvalho, na esquina com a Avenida Treze de Maio.

A partir das 6h até às 18h de sexta: Rua Araújo Porto Alegre.

Ruas onde o cortejo passará

Terminada a cerimônia no Theatro Municipal, o cortejo passará pelas seguintes vias: Rua Araújo Porto Alegre; Avenida Presidente Antônio Carlos; Rua Primeiro de Março; Avenida Presidente Vargas; Avenida Francisco Bicalho; Viaduto do Gasômetro; pista lateral da Avenida Brasil (Caju); Rua Monsenhor Manuel Gomes (Cemitério da Penitência).