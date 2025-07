Irmão de Oruam desabafa após prisão do rapper: “Isso vai destruir meu pai”

Lucca Nepomuceno, irmão do rapper Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, postou um desabafo nas redes sociais na noite desta terça-feira (22), após o artista se entregar à polícia. De acordo com a fala de Lucca, o pai deles, o traficante Marcinho VP, que está preso há mais de 30 anos, ficará arrasado ao saber da notícia.



"Me dói ainda mais saber que isso vai destruir meu pai quando ele souber disso lá dentro. Meu pai que já passa por tanta coisa, meu pai que sempre lutou e fez tudo para que nós não tropeçássemos e tivéssemos uma vida digna, diferente da vida que ele levou. E ele sempre esperou muito de mim, que eu cuidasse dos meus irmãos e da minha mãe. Todo mundo sabe, quem me conhece sabe o quanto que eu luto todos os dias para proteger o Mauro, o quanto eu dou a vida por ele e pela minha família", disse Lucca.

No vídeo de mais de três minutos, Lucca contou sobre o sofrimento da mãe. "Todo mundo sempre espera nesses momentos que eu seja forte, para passar força para minha família, mas não é toda hora que dá para ser forte, eu também sou ser humano. E levar meu irmão para ser preso, vê o estado da minha mãe, isso é de despedaçar o coração de qualquer um, depois de todo sofrimento que a gente já passou a vida inteira, ter que lidar com uma situação dessa é difícil", falou.

Ainda de acordo com o irmão de Oruam, a ação policial foi marcada por inúmeras ilegalidades. No entanto, disse que, em vez de criticar o Estado, escolheu pedir orações pela família.



"Não estou aqui para passar pano pro Mauro, ele próprio sabe que errou, que ele se excedeu, agiu por impulso, mas toda ação tem uma reação e ação dele foi baseada na ação dos policiais, que estavam ali hostilizando e agredindo as pessoas que estavam com ele. Enfim, todos viram, mas não estou aqui para isso, vim fazer uma apelo para todos que são fãs, a gente não vai para porta de presídio fazer baderna, mas a gente vai mobilizar um exército de joelhos no chão".

No fim de seu relato, Lucca deixou claro que Oruam não é bandido. "Vocês que admiram a gente, orem pelo Mauro, os advogados estão fazendo a parte deles e ele vai voltar super mais forte. Meu irmão não é bandido, meu irmão não merece isso, nossa família não merece isso. Meu irmão vai sair e vai dar muito orgulho para nós. A Justiça do homem já está desacreditado, olha a situação do meu pai, preso há mais de 20 anos, mas acredito na justiça de Deus, já já ele vai estar com a gente de novo", encerrou.

Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, conhecido como Oruam, foi transferido para o Presídio José Frederico Marque, situado em Benfica, na Zona Norte, na noite de terça-feira (22), onde espera pela audiência de custódia marcada para a tarde desta quarta-feira (23).