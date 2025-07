Prefeito de Maricá anuncia início das obras do Plaza Maricá Shopping

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), anunciou nesta terça-feira (22/07), por meio de suas redes sociais, que as obras do tão aguardado Plaza Maricá Shopping terão início ainda em 2025. O anúncio foi feito após uma reunião na Companhia de Desenvolvimento de Maricá (CODEMAR). Segundo o prefeito, o empreendimento gerará aproximadamente 3 mil empregos. Quaquá havia anunciado o início das obras em janeiro deste ano. A declaração foi dada após encontro com Sérgio Brandão Marins, sócio da SGGC Participações, empresa responsável pelo projeto.

“Serão 3 mil empregos! Sem precisar de padrinhos políticos, é só ter vontade de trabalhar”, escreveu Quaquá na publicação.

Anunciado pela primeira vez em 2014, o projeto enfrentou diversos atrasos ao longo dos anos. Parte do terreno originalmente destinado à construção foi vendida ao Grupo Carrefour, que ergueu um supermercado Atacadão no local. Agora, com a retomada da proposta, a empresa SGGC Participações pretende investir cerca de R$ 150 milhões na construção do primeiro shopping center da cidade.

O Plaza Maricá Shopping contará com 17 mil m² de área bruta locável (ABL), cerca de 100 operações, entre lojas, restaurantes, salas de cinema, uma ampla praça de alimentação e um parque de diversões com 1.000 m². O projeto também inclui mais de mil vagas de estacionamento e expectativa de atrair entre 5 mil e 6 mil visitantes por dia.