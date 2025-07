Alexandre Correa é condenado por agressão contra Ana Hickmann, sua ex-esposa

O empresário Alexandre Bello Correa foi condenado a um ano de prisão, nesta terça-feira (22), por agressão contra Ana Hickmann, sua ex-esposa. O processo corre em segredo na justiça e cabe recurso.

Além da condenação a prisão, a decisão prevê o pagamento de uma multa de R$ 10 mil e a manutenção de medidas protetivas, por considerar que Alexandre ainda representa um risco a apresentadora.

Em nota publicada, Ana Hickmann disse estar aliviada pela decisão.

“Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus. Mais do que a condenação do meu agressor, estou muito satisfeita com a manutenção da medida protetiva, que impede que ele se aproxime de mim e da minha família, porque eu tenho muito medo dele. Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa, e agora tornou isso público com ataques que não cessam, desde que tive coragem de me libertar."

Ana Hickmann e Alexandre foram casados durante 25 anos e tem um filho. Eles se separaram em novembro de 2023 após uma seria briga entre os dois, em que ela teria acabado com o braço machucado. Na ocasião, a apresentadora abriu um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.