Obra de saneamento na Praia das Pedrinhas entra na reta final

O que parecia distante está prestes a se concretizar. A obra de saneamento que promete virar a história da Praia das Pedrinhas, um dos cartões-postais de São Gonçalo, entrou na reta final. Segundo a Águas do Rio, responsável pela iniciativa na cidade da Região Metropolitana, até outubro será concluída a implantação de uma rede coletora na região, devolvendo dignidade a quem esperou por décadas.

O esgoto coletado será direcionado à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Boa Vista, promovendo mais qualidade de vida para cerca de 700 moradores e comerciantes da região, além de contribuir diretamente para a preservação da Baía de Guanabara.

Ainda segundo a concessionária, que faz parte do grupo Aegea, a intervenção consiste na instalação de um quilômetro de novas tubulações, o que vai permitir o acesso integral ao serviço em ruas que não contavam com o sistema, como Magalhães Bastos, Nova Jérsei, Ribeiro e Tocantins.

“Com a nova rede, o morador vai descartar seu esgoto de forma devida, sem poluir a baía e, também, contribuirá para afastar doenças”, afirmou o empresário Luiz Sérgio Tavares.

Morador da região há mais de 20 anos, ele relembra os impactos do esgoto na vida da família:

“Minha filha tinha cinco anos quando pegou uma micose que demorou a curar. Isso aconteceu por conta da contaminação da areia. Muitos ainda convivem com o esgoto em casa, mas agora tudo vai mudar.”

Para Diogo Freitas, diretor-executivo da companhia, o avanço das obras simboliza um marco para a localidade.

“A complementação da rede coletora de esgoto da Praia das Pedrinhas promove a qualidade de vida dessas pessoas, evita a incidência de doenças de veiculação hídrica e dá uma valiosa contribuição ambiental, tanto para a praia quanto para a Baía de Guanabara.”

Ciclo de investimentos

Antes dessa etapa, as obras já haviam contemplado outras vias do bairro, como as ruas Alfredo Azamor e Sérgio Carvalho. Na sequência, a concessionária promoveu a substituição completa da rede de abastecimento de água, encerrando um ciclo de investimentos estruturais que colocam a região em conformidade com os padrões básicos de saneamento.

Essa é mais uma das ações que integram o plano de expansão do saneamento em São Gonçalo. Em 2024, a Águas do Rio entregou a obra de 3,5 quilômetros de rede coletora, que beneficia 30 mil moradores do Mutondo e de outros oito bairros do município.

Outro projeto em andamento é a construção do Sistema de Coleta em Tempo Seco (CTS), que vai impedir o despejo irregular de cerca de 12 milhões de litros de esgoto por dia em rios e galerias pluviais. O volume será tratado na ETE São Gonçalo, beneficiando 50 mil pessoas e contribuindo significativamente para a recuperação dos corpos hídricos da cidade e da Baía de Guanabara.