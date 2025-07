Máquinas caça-níquel são apreendidas em bar de SG durante operação policial

Na tarde desta segunda-feira (21), uma ação do 7º BPM (São Gonçalo) resultou na apreensão de cinco máquinas caça-níquel em funcionamento dentro de um bar localizado na Rua Maria Ferreira do Amparo, no bairro Nova Cidade. O estabelecimento foi alvo de uma operação conduzida pelo serviço reservado da PM, com base em uma ordem de busca para reprimir práticas de jogos de azar na região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram um homem no interior do bar. Ele foi conduzido até a 73ªDP (Neves), onde prestou depoimento e foi liberado em seguida. Segundo a corporação no momento da ação não havia jogadores presentes no local.

Leia também!

Flamengo busca contratação de jogador do Atlético de Madrid



Tenista João Fonseca alcança melhor posição da carreira no ranking da ATP

A região onde a ocorrência foi registrada é considerada de risco pela Polícia Militar. De acordo com informações do setor de inteligência, o bairro é dominado pela facção Comando Vermelho e conta com barricadas instaladas nas vias próximas, dificultando o acesso das viaturas e o trabalho ostensivo na área.





O caso foi registrado como jogo de azar e segue sob investigação Divulgação

Autor: Divulgação

A operação, que teve início às 14h e se estendeu até por volta das 16h30, faz parte de uma série de investidas da corporação para combater a contravenção penal em pontos sob influência do crime organizado.

Apesar do flagrante, o caso foi registrado como jogo de azar e segue sob investigação. As máquinas apreendidas foram levadas para a delegacia e devem passar por perícia.