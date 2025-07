Tenista João Fonseca alcança melhor posição da carreira no ranking da ATP

Nesta segunda-feira (21), o tenista brasileiro João Fonseca alcançou a sua melhor posição no ranking em toda a carreira. O atleta chegou ao 47º lugar na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

No ranking anunciado na última semana, João Fonseca já havia entrado no top 50 do mundo e alcançado a 48ª colocação.

Por não ter entrado em quadra na última semana, o tenista brasileiro manteve os 1.116 pontos. A subida de João Fonseca no ranking se deu após quedas de outros concorrentes.

O próximo compromisso do tenista será no próximo domingo (27), no Masters 1000 de Toronto, no Canadá.

Confira os 10 melhores do ranking da ATP:

1. Jannik Sinner (ITA): 12.030 pontos

2. Carlos Alcaraz (ESP): 8.600 pontos

3. Alexander Zverev (ALE): 6.030 pontos

4. Taylor Fritz (EUA): 5.035 pontos

5. Jack Draper (ING): 4.650 pontos

6. Novak Djokovic (SER): 4.130 pontos

7. Lorenzo Musetti (ITA): 3.350 pontos

8. Ben Shelton (EUA): 3.330 pontos

9. Holger Rune (DIN): 3.250 pontos

10. Andrey Rublev (RUS): 3.160 pontos