Prefeitura alerta empresas que trabalhador que não tiver cartão do Jaé ficará sem embarcar a partir de 2 de agosto

A prefeitura do Rio de Janeiro alertou empresas que oferecem vale-transporte. O recado, dado pela secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, diz que a partir de 2 de agosto, os trabalhadores não conseguirão embarcar nos meios de transporte público municipal se as recargas não forem feitas pelo Jaé, o novo sistema de bilhetagem digital da cidade.

A mudança é obrigatória para os embarques em ônibus municipais, BRT, VLT, vans legalizadas e também nos chamados "cabritinhos" — transporte complementar feito por vans ou kombis que atendem áreas de difícil acesso, especialmente em comunidades com pouca oferta de ônibus.

As empresas devem aderir a mudança exclusivamente online pelo site jae.com.br/empresas, onde gestores de RH podem cadastrar funcionários, gerenciar saldos e acompanhar o uso do benefício.

O Jaé responde atualmente por 37% das viagens em transportes municipais. Porém, até agora, só 20% da meta de recargas foi atingida: foram R$ 37,7 milhões em créditos no último mês, de um total estimado de R$ 180 milhões.

A prefeitura lançou uma promoção para estimular novos usuários. De acordo com as regras da promoção, quem se cadastrar na plataforma entre esta sexta-feira e domingo (20), fizer uma recarga de ao menos R$ 10 via Pix e usar o QR Code na primeira viagem, ganhará um bônus de R$ 4,70, o valor de uma passagem.