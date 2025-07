Águas do Rio leva atendimento itinerante aos bairros Lindo Parque e Santa Luzia, em São Gonçalo

As solicitações que não puderem ser solucionadas no local serão direcionadas para as equipes operacionais da Águas do Rio - Foto: Divulgação

As solicitações que não puderem ser solucionadas no local serão direcionadas para as equipes operacionais da Águas do Rio - Foto: Divulgação

Os moradores dos bairros Lindo Parque e Santa Luzia, em São Gonçalo, contarão com atendimento personalizado da Águas do Rio no próximo sábado (19). Quem vive nas localidades, onde foram implantados sistemas de distribuição de água recentemente, poderá solicitar serviços como realização de novas ligações, atualização de dados cadastrais, troca de titularidade e inclusão na Tarifa Social, informações sobre consumo, entre outros.

O evento acontece das 8h às 13h e também terá atividades recreativas para a criançada. Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, afirma que essa é mais uma ação da concessionária que visa facilitar o relacionamento entre a empresa e os moradores da região onde atua. “Com esse tipo de atendimento, conseguimos dar soluções adequadas para as demandas dos clientes sem que eles precisem se deslocar até uma loja e, ainda, fazer isso nas proximidades de suas residências.”

As solicitações que não puderem ser solucionadas no local serão direcionadas para as equipes operacionais da Águas do Rio, que farão a análise de cada caso e atuarão posteriormente.

Serviço

Ação Itinerante Águas do Rio

Endereços:

Santa Luzia - Rua Visconde Seabra, n° 831 (Em frente ao Mercado Nini)

Lindo Parque (Comunidade do Coió) – Rua Rosalina Barbosa, n° 36

Dia e horário: sábado, 19/07, das 8h às 13 horas.