Espaço Rosa entra na campanha Julho Amarelo contra hepatites virais

O Programa IST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria intensificou as ações de orientação em todas as unidades de saúde neste mês - Foto: Divulgação - Julio Diniz

O Espaço Rosa, ligado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, vai realizar ação de orientação da campanha Julho Amarelo – mês de conscientização sobre as hepatites virais, principalmente b e c, que têm como principal fonte de contaminação o sexo desprotegido e o compartilhamento de objetos perfurocortantes. A atividade vai acontecer no local na próxima quarta-feira (16), a partir das 9h, na sala de espera dos pacientes da unidade.

“Nós vamos fazer uma palestra para os pacientes que estarão aguardando as consultas e exames na sala de espera. Também faremos uma dinâmica após a explanação com perguntas e respostas. E teremos distribuição de material educativo sobre como prevenir, detectar, como e onde fazer o tratamento necessário na rede municipal de saúde de São Gonçalo”, contou a diretora da unidade, Fabiana Nunes.

O Programa IST/Aids e Hepatites Virais da Secretaria intensificou as ações de orientação em todas as unidades de saúde neste mês. E, no dia 28 de julho – Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais – terá evento no Pátio Alcântara, a partir das 10h. Os profissionais da limpeza urbana também estão recebendo visita das equipes do programa durante o horário de trabalho, assim como os moradores em situação de rua, através do Consultório na Rua (Cnar).

Nas ações, os gonçalenses podem realizar os testes rápidos para averiguar se têm sífilis, HIV, hepatite B e C; obter informações sobre os programas municipais de saúde; sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), principalmente as hepatites virais e seus meios de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce, além da distribuição de insumos de prevenção – preservativos e gel lubrificante.

Os testes rápidos são gratuitos e estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de São Gonçalo de segunda a sexta, das 8h às 16h. O resultado sai em 20 minutos. Caso a doença seja confirmada, os gonçalenses são encaminhados para outros exames específicos e para o tratamento. Medidas simples como o uso de preservativos, materiais descartáveis e esterilizados são recomendáveis, assim como o não compartilhamento de agulhas e seringas para a prevenção das doenças.