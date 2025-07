Festa julina 2025! com Dom Sarau Feira Cultural Maria José

Neste sábado, dia 12 de julho, a Praça Estephânia de Carvalho (Praça Zé Garoto), em São Gonçalo, será palco de uma celebração que mistura tradição, arte e resistência cultural. Das 13h às 15h, a comunidade está convidada para a Feira Cultural Maria José Festa Julina 2025, que neste ano contará com a presença especial do Movimento Cultural Internacional Dom Sarau.

Com atrações para toda a família, o evento reunirá nomes de destaque da cena artística local, como Lucas Mariano, Alessandra Oliveira, Priscila Souza, MC Helinho, Maria do Rosário, Pedro Garrido, Ana Ledig, Serginho Soares, Edu Cigano, Beca Carvalho, Wellington Carvalho, Ilton Santos, Décio Machado e Fabiano Jaegger. Além das apresentações, haverá também venda de livros de autores da região, como Patricia Schunk, Ilton Santos, Pedro Garrido e a própria Alessandra Oliveira.

Mas a feira é muito mais do que música e literatura. Haverá barracas com comidas típicas, brincadeiras, artesanato, poesia, quadrilhas e serviços voltados à prevenção em saúde. A proposta é fortalecer a identidade cultural de São Gonçalo e aproximar a arte do cotidiano das pessoas.

O Dom Sarau, coletivo coordenado pela produtora cultural e embaixadora brasileira na Confederação Virtual do Livro, Lígia Helena Carvalho, tem se destacado pela articulação de artistas locais até em conexões internacionais. Em junho, por exemplo, o grupo representou o Brasil durante uma live/show na Feira do Livro de Angola, conectando música, dança e poesia entre os dois países.

Segundo Lígia, “levar a cultura gonçalense para além das fronteiras é um ato de resistência e também de afeto. Nosso objetivo é fazer com que a arte transforme espaços, realidades e vidas”.

A Festa Julina da Feira Maria José é uma dessas oportunidades. Ao unir a tradição nordestina com a efervescência artística da cidade, o evento se firma como um verdadeiro arraiá da cultura aberto, gratuito e feito por mãos que acreditam na potência da arte como instrumento de transformação social.

👒 O público é convidado a vestir seu traje caipira e participar da festa. A promessa é de muita animação, troca, aprendizado e celebração.