PM recupera veículos usados em assaltos após flagra do CISP em Niterói

Numa ação rápida e coordenada, o Centro Integrado de Segurança Pública da Prefeitura de Niterói (Cisp) identificou, por meio do Cercamento Eletrônico, dois veículos roubados e acionou a Polícia Militar para a recuperação dos carros no Morro do Castro, no Barreto. Um dos veículos havia sido roubado há três dias na RJ-100. Este veículo foi clonado e passou a ser usado por criminosos em roubos. O carro clonado foi utilizado no roubo de outro veículo, nesta quarta-feira (09), no bairro de Maria Paula.

O cercamento eletrônico do Cisp identificou os veículos passando em diversos portais e enviou alertas em tempo real às equipes de segurança nas ruas. O tempo desde que os dois veículos foram identificados pelo cercamento até a recuperação por parte da Polícia Militar foi de 20 minutos.

“O desfecho desse caso é mais uma prova da importância do monitoramento realizado 24 horas por dia pelo Cisp e da integração entre os agentes de segurança. Desde a implantação do cercamento, em 2019, foram quase 650 veículos recuperados ou identificados”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

O Cisp possui 120 câmeras inteligentes espalhadas por diversos pontos da cidade. Essas câmeras são capazes de fazer leituras em tempo real de placas e fragmentos, e podem identificar a passagem de veículos roubados, clonados ou que estejam sendo utilizados em roubos. A tecnologia de ponta permite que ações rápidas como a de hoje possam ser montadas pelas forças de segurança.

As câmeras inteligentes registraram o momento em que um Toyota Corolla prata, com placa já conhecida por envolvimento em crimes, passou pelos dispositivos do Cisp no Baldeador. O carro foi monitorado por guardas municipais enquanto a Polícia Militar acionava o cerco tático.

“A integração é de extrema importância. Enquanto nossos guardas monitoravam o policial militar que atua no Cisp já estava acionando o cerco tático aos veículos. As equipes mais próximas foram acionadas e deu certo. O proprietário do veículo roubado nesta quarta-feira ainda estava na delegacia quando o carro dele foi recuperado”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Durante a tentativa de abordagem, houve uma troca de tiros entre os policiais e os suspeitos, que conseguiram fugir. O Toyota Corolla clonado e o veículo roubado, um BYD, foram então recuperados no Morro do Castro, no Barreto.