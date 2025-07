Empreendedores da geração Z representam 6% no Rio de Janeiro

Ter mais flexibilidade e gerar impacto social são alguns dos motivos para a geração Z empreender. Atualmente, 6% dos empreendedores do estado do Rio pertencem a esse grupo. É o que indica levantamento do Sebrae Rio, com base dos dados da Pnad-C (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE, que aponta ainda que seis a cada 10 donos de pequenos negócios jovens são homens.

A maior concentração dos jovens opta por empreender no setor de serviços (69%) e comércio (17%). Na sequência vem construção (6%), indústria (5%) e agropecuária (2%). Por estarem em uma fase inicial da vida, os empreendedores da geração Z têm alguns desafios: No comparativo das demais faixas etárias, o empreendedor jovem é o mais informal (84% não possuem CNPJ), dispõe de um rendimento menor (média de pouco mais de R$ 2 mil) e o grupo com menor percentual de empregadores (3%).

“A geração Z pensa na construção do seu futuro com atitude, consciência e propósito. Para o negócio expandir é preciso buscar capacitações que possam fazer essa diferença. A educação transforma e é um projeto de vida. Por isso apostamos em um aprendizado contínuo além das salas de aula, impulsionando o crescimento empreendedor e pessoal”, explica Antônio Kronemberger, gerente de Educação do Sebrae Rio.

Pensando em atender esse perfil de público, o Sebrae Rio Summit, evento gratuito e presencial, terá um dia dedicado à Geração Z com palestras voltadas à saúde mental, comportamentais, socioemocionais, profissionais e perspectivas de futuro. Na terça-feira, dia 23, a programação contará com palestras do El Professor da Oratória Geovanni Begossi; o especialista em tecnologia Tony Ventura; e a CEO da Uptalent Mariana Reis, entre outros.

Sebrae Rio Summit

Totalmente gratuito e com o propósito de apontar tendências e transmitir conhecimento aos empreendedores e quem pretende abrir um negócio, o Sebrae promove o Sebrae Rio Summit, evento inédito voltado ao empreendedorismo, que acontecerá nos dias 21 a 26 de julho, no ExpoRio. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sebraeriosummit.com.br/.

Ao longo de cinco dias, o evento que já conta com mais de 21 mil inscritos, terá uma programação diversificada, organizada em torno de temas estratégicos. A programação inicia-se com foco no empreendedorismo feminino. Na terça-feira, o tema será a Geração Z, com ênfase em educação empreendedora e políticas públicas. A quarta abordará finanças e cooperativismo. Na quinta, o destaque será a inteligência artificial. O encerramento, na sexta-feira, será dedicado à inovação jurídica.