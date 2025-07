Vídeo registra motorista fazendo 'cavalo de pau' na Ponte Rio-Niterói

A cena foi registrada por um motociclista que trafegava atrás do carro - Foto: Reprodução

A cena foi registrada por um motociclista que trafegava atrás do carro - Foto: Reprodução

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um motorista dirigindo um carro e realizando uma manobra perigosa, conhecida como ‘cavalo de pau’, na Ponte Rio-Niterói.

O momento foi registrado por um motociclista que estava trafegando atrás do veículo e quando a moto se aproxima um dos passageiros do banco traseiro parece acenar para quem realiza as gravações.

Leia também:

Falso religioso é preso por estuprar criança em São Gonçalo

Busca interminável: Adolescente desaparece novamente após retorno ao lar em São Gonçalo



Após a manobra, os veículos permanecem trafegando normalmente pela via, mas felizmente não havia outros veículos na pista da ponte, o que reforça a ideia que o episódio ocorreu durante a madrugada.

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal, informou que não recebeu nenhum chamado, mas que o veículo foi identificado através de imagens de câmeras de videomonitoramento da concessionária, responsável pela Ponte Rio-Niterói, a Ecovias Ponte.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a manobra realizada, é considerada crime com pena prevista é detenção podendo ir de seis meses a três anos, além de multa da suspensão ou proibição de possuir habilitação para dirigir.