Vasco e Botafogo se enfrentam no Mané Garrincha buscando quebrar escritas no estádio

Vasco e Botafogo se enfrentam no retorno do Brasileirão - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Após a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes, Vasco e Botafogo se encontram pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (12), às 18h30 (horário de Brasília) no Mané Garrincha, em Brasília. O duelo é válido pela 13ª rodada da competição.

O palco do duelo, no entanto, carrega alguns tabus para ambos os lados. Os dois times buscam o primeiro triunfo no estádio em 2025. Em duas oportunidades neste ano, o Vasco foi derrotado duas vezes; Já o Botafogo foi derrotado pelo Capital-DF, pela Copa do Brasil.

Além disso, o Cruzmaltino, mandante do clássico, não vence há quatro partidas no estádio. A última vitória aconteceu em 2023, por 4x0, contra o Trem-AP, pela Copa do Brasil. O Glorioso, por sua vez, não vence no Mané Garrincha também desde 2023, quando fez 4x0 no Boavista, pelo estadual.

No recorte dos últimos dez anos e se tratando da primeira divisão nacional, o Vasco ainda não venceu no estádio. O Botafogo, conseguiu apenas uma vitória nesse período, ao bater o Flamengo por 1x0 em 2022.

Com 13 pontos conquistados, o Vasco ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo está em 8º, com 18. O confronto marca a estreia do clássico entre as duas equipes no estádio, após reinauguração do Mané Garrincha, em 2013.