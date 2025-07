Daniel Del Sarto faz sucesso com peça saudosista e musical

Estrelado, escrito e dirigido por Daniel Del Sarto, o espetáculo "Anos 80: Uma Experiência PLOC" estará em cartaz no Teatro Eduardo Kraichet, durante duas semanas em agosto, nos dias 8, 9, 10 e 15, 16, 17.

O musical é uma grande homenagem à década de ouro da música no mundo. "Criar essa montagem é uma experiência surreal e deliciosa já que em cena, conduzimos o público a uma imersão total da época, ativando suas memórias emotivas e musicais. Convido a todos para uma viagem no tempo com um texto, enredo e explosão de músicas e imagens que fazem refletir e sentir a alegria que tínhamos ao viver de verdade o mundo real, com cores neon, maquiagens super coloridas, a década de transição do analógico para o digital. Sim, essa é a década de passagem para a era que mergulhamos hoje, totalmente controlados pela tecnologia, celulares, wifis, curtidas, comentários e afins”, provoca o ator.

O espetáculo é produzido, dirigido e também escrito pelo jornalista Luciano Vianna, criador do evento Festa PLOC, a maior celebração Retro da América Latina e sócio de Daniel. Composta 70% por música, a montagem que traz interpretações em homenagem a artistas do cenário nacional e internacional vai de Sidney Magal e George Michael, de Xuxa a Tina Turner emocionando e permitindo interação com o público, com direito até a passagens pelo axé, a paródias sobre as boy bands, a relembramos sucessos de Blitz e Legião Urbana, tudo em um misto de interpretação e poder musical nunca visto.

"Procuramos dar um grande resumo do que foi os anos 80 musicalmente e artisticamente e dividimos o espetáculo em blocos temáticos com vídeos emocionantes, que nos ajudam a contar essa linda história, mesclando teatro, com projeção, com enredo, música e emoção trocada com o público", ressalta Daniel. Em uma hora e quarenta e cinco minutos de espetáculo (com 15 minutos de intervalo), o elenco visita trilhas das novelas, o pop internacional, o popular “trash 80’s”, o Rock Brasil e a expressiva cena musical infantil e imortalizada por ícones.

Com mais de duas décadas de carreira, Daniel iniciou sua trajetória na televisão no seriado Sandy & Júnior, em 2001, e atuou em diversas produções de sucesso como Kubanacan, Insensato Coração, Malhação, além de humorísticos como Turma do Didi e As Aventuras do Didi. Na Record, brilhou em Pecado Mortal e foi jurado do programa Canta Comigo. No SBT, deu vida ao vilão Maurício, na novela Cúmplices de um Resgate, e em 2020, participou do humorístico Tô de Graça, do Multishow.