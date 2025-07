Carnaval 2026: venda de ingressos tem nova etapa nesta quarta-feira

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) inicia nesta quarta-feira (9) nova etapa da venda de ingressos para o Rio Carnaval 2026. Os ingressos de arquibancadas especiais poderão ser adquiridos, inicialmente, por clientes do Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, que passa a se tornar a instituição oficial do evento.

Para adquirir o ingresso, que terá preços entre R$ 200 (R$ 100 a meia) e R$ 230 (R$ 115 a meia), o cliente do banco digital deve acessar normalmente o ambiente de vendas da plataforma oficial do evento e escolher o setor desejado. Quem ainda não for cliente, poderá abrir uma conta gratuitamente para garantir a vaga antecipada.

A abertura da venda dos ingressos de arquibancadas especiais para o público em geral ocorre a partir de domingo (13), às 10h. Cada CPF poderá adquirir até quatro ingressos, sendo apenas uma meia-entrada. Todas as modalidades de vendas serão exclusivamente online.

O presidente da LIesa, Gabriel David disse que “a Liga e o Mercado Pago compartilham o mesmo propósito de valorização da cultura. A tecnologia que o novo banco oficial do Rio Carnaval traz para o maior espetáculo da terra reforça que essa parceria vai muito além do campo financeiro, sendo passo estratégico para aprimorar a experiência daqueles que vivem a folia”.

“Há dois anos, o Carnaval entrou no calendário de datas significativas para engajamento do Mercado Pago com o público brasileiro. Temos investido em ações tanto para os foliões quanto para quem trabalha com a festa. Agora, com nosso posicionamento em que todos podem ganhar, faz ainda mais sentido apoiar um evento que movimenta a vida de milhões de brasileiros e contribui para o impacto positivo no país”, destaca Pethra Ferraz, vice-presidente de marketing do Mercado Pago.

Além da pré-venda de ingressos, as vendas de alimentos e bebidas passarão a ser feitas pelos operadores com o uso das maquininhas oficiais da marca, tanto nas quadras das 12 agremiações do Grupo Especial quanto nos eventos do Rio Carnaval. A iniciativa já começa a valer no dia 8 de agosto, quando a Cidade do Samba recebe a “Noite dos Enredos”, tradicional apresentação dos temas que as escolas levarão para a avenida.

O Carnaval 2026 das escolas do Grupo Especial acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com as seis primeiras colocadas retornando ao Sambódromo no dia 21, sábado, para a festa das campeãs.

