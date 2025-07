São Gonçalo prorroga datas para vistoria anual de veículos de transporte escolar

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo prorrogou o período de credenciamento e de realização da vistoria anual dos veículos que realizam transporte escolar na cidade, no exercício de 2025. As novas datas foram publicadas no Diário Oficial do município desta segunda-feira (7).

Os donos dos veículos que desejam realizar a vistoria deste ano podem se cadastrar até 18 de julho, no protocolo geral, que fica no Shopping Partage, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425 – Centro. A documentação que deve ser apresentada pelo estabelecimentos de ensino, empresas e autônomos pode ser consultada neste link. As novas datas das vistorias irão de 21 de julho a 1 de agosto.

Durante a vistoria, são analisados o correto funcionamento dos freios, estado de conservação dos pneus, estepe, funcionamento das lâmpadas, limpadores de para-brisa e funcionalidade dos cintos de segurança. O procedimento é realizado na Rua João Damasceno, 135, Porto Velho.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, destaca a importância da vistoria.

"É importante para que consigamos ter o controle sobre os itens de segurança dos veículos que operam na cidade. Se o veículo possuir o selo de vistoria 2025, fixado no pára-brisa dianteiro, quer dizer que os itens de segurança estão dentro dos padrões, o que significa mais segurança para a população", disse.