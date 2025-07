Prefeito de Niterói visita obras de recuperação do Cinema Icaraí

A restauração do Cinema Icaraí segue a todo vapor. Nesta segunda-feira (07), o prefeito de Niterói, visitou o espaço para conferir o andamento das obras. Atualmente, as equipes trabalham na raspagem da fachada e na estrutura interna do prédio. O projeto, com previsão de entrega para o começo de 2026, vai expandir a estrutura original do cinema e revitalizar a Praça Getúlio Vargas.

“Esse é um projeto que a gente está tratando com muito carinho, como ele merece. O Cinema Icaraí é parte da memória afetiva e também do patrimônio histórico de Niterói. Me lembro que, ainda como deputado estadual, fiz abaixo-assinados e vários movimentos pela preservação desse patrimônio, que é uma joia do Art Déco na cidade. Fiquei muito feliz de ver que a obra está seguindo o seu ritmo e o seu planejamento, com todo cuidado, por se tratar de um prédio tombado. Em 2026, vamos inaugurar o Novo Cinema Icaraí com três salas de cinema, dois restaurantes, um piano bar e uma sala de concertos. Ou seja, um equipamento cultural de excelência contribuindo para o desenvolvimento econômico, para a recuperação de uma área que ficou muito degradada por conta do abandono do cinema”, celebrou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Realizada pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), a reforma engloba a preservação da fachada e do saguão original, com bilheteria, bomboniere e escadarias restauradas. A requalificação do espaço, orçada em R$ 45,7 milhões, tem previsão de conclusão para o começo de 2026. Uma vez pronto, o espaço será rebatizado de Cine Concerto Sérgio Mendes.

A nova configuração terá capacidade para 299 pessoas no salão principal, além de camarins, restaurantes, três salas de cinema, sala para apresentação de orquestras, um bar bistrô e um restaurante com vista para o mar. Elementos de sustentabilidade, como placas fotovoltaicas e sistemas de captação de água da chuva, também serão incorporados.

“O Cinema Icaraí é um projeto importante pela preservação da memória da cidade, uma das frentes do Programa Niterói Audiovisual. Em complemento à reforma, estamos produzindo um livro e um documentário sobre esse espaço tão especial para a memória afetiva dos niteroienses. A parceria com a UFF tem sido essencial nesse processo. Além disso, o cinema vai potencializar a economia criativa da cidade, vai gerar emprego, atrair pessoas e público interessado em cultura”, reforçou o secretário municipal de Economia Criativa e Ações Estratégicas, André Diniz.

Atualmente, as equipes atuam na raspagem da fachada e em demolições de estruturas internas do prédio. Foi concluído ainda o escaneamento das paredes e vigas, com o objetivo de garantir a integridade estrutural do imóvel e apoiar os cálculos para reforço da nova estrutura. Também estão sendo preparados os locais onde serão instalados elevadores e escadas rolantes, que permitirão a acessibilidade em todo o complexo.

Na parte externa, estão sendo feitos reparos e buscas por vestígios da pintura original, etapa essencial para a restauração da fachada, tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac).

No topo do prédio, onde serão construídas três novas salas de cinema, o telhado foi retirado e já é possível observar as marcações para as futuras lajes dos andares superiores. Essas estruturas vão ser sustentadas por novas pilastras metálicas, que serão instaladas a partir da fundação.

“O Cinema Icaraí é tão importante para a UFF quanto para Niterói. Junto ao nosso Centro de Artes, os dois espaços serão complementos importantes para a produção cultural da região. Estamos muito felizes que a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF finalmente terá uma casa adequada. A reforma do cinema incluiu a acústica do local e pensou em espaços para os músicos e seus instrumentos. Esse ponto cultural será palco para concertos de alto nível”, destacou o vice-reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Fábio Barboza Passos.