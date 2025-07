Investimentos de R$ 33 bilhões da Petrobras também beneficiarão a economia de Niterói

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou na sexta-feira (04), ao lado do presidente Lula e de autoridades federais, do anúncio da retomada dos investimentos da Petrobras no Estado do Rio de Janeiro. Durante o evento na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), foi confirmada a injeção de R$ 33 bilhões pela estatal, com a previsão de geração de 38 mil empregos diretos e indiretos, principalmente nas áreas de refino, petroquímica e energia. Um dos destaques é a integração da Reduc com o complexo de Itaboraí, parte do antigo Comperj. Niterói, reconhecida como polo estratégico de apoio à indústria do petróleo, será beneficiada pelos aportes.

“Os investimentos da Petrobras no Rio de Janeiro são essenciais para o desenvolvimento econômico, a criação de empregos e o aumento da renda. As iniciativas anunciadas terão impactos positivos na economia de Niterói, beneficiando os setores de logística, offshore e indústria naval”, declarou o prefeito Rodrigo Neves.

Leia também:

▶ Motorista de aplicativo é preso em SG após exigir dinheiro para devolver celular esquecido no carro

▶ Sancionada lei que retira atenuantes e redução da prescrição para crimes sexuais contra mulheres

Os números da Petrobras impressionam pelo gigantismo. A empresa é responsável por 31% de toda a energia primária que o país consome e, nos últimos 12 meses, pagou mais de R$ 270 bilhões em tributos ao governo federal, estados e municípios. O presidente Lula destacou o compromisso da empresa com o Brasil.

“A Petrobras é a bússola da economia brasileira. Quando a empresa vai bem, a economia vai bem. E estamos vivendo um momento singular, com crescimento econômico surpreendente, apesar da taxa de juros que não depende de nós; o menor desemprego da história e o resgate do respeito da imagem brasileira no mundo”, disse o presidente Lula.

Os novos investimentos ampliarão a produção de diesel S-10, querosene de aviação, lubrificantes e combustíveis renováveis. Eles fazem parte do Novo PAC e do Plano Estratégico 2025-2029 da Petrobras, que prevê aportes de US$ 111 bilhões, com a geração de mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.