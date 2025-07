Projeto Do Mangue ao Mar oferece qualificação profissional para povos do mar em parceria com a Transpetro

Com foco na valorização cultural e na inclusão socioeconômica de comunidades tradicionais do litoral fluminense, o projeto Do Mangue ao Mar, realizado pela ONG Guardiões do Mar em convênio com a Transpetro, está recebendo inscrições para o ‘Curso de Formação de Aquaviários do 1º Grupo – Marítimos, Seções de Convés’. A formação gratuita será na categoria de ‘Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC II)’, com carga horária total de 88 horas presenciais.

Serão oferecidas 60 vagas, divididas por duas turmas, para associações de pescadores do Recôncavo da Guanabara (São Gonçalo, Duque de Caxias, Itaboraí, Magé e Guapimirim) e do Rio de Janeiro (Maré e Ilha do Governador). Outra novidade é que serão abertas seis vagas para cadastros de reserva aos interessados em geral (sem estarem vinculados às associações). O processo de inscrições pode ser acompanhado por meio do link: https://www.instagram.com/mangueaomar/. Para se inscrever, é necessário ser brasileiro, de ambos os sexos, maior de 18 anos, e apresentar comprovante de escolaridade mínima do 6º ano do ensino fundamental e certidão de quitação eleitoral.

A proposta vai além da capacitação técnica. Visando a valorização e fortalecimento dos povos do mar – como pescadores artesanais, de comunidades tradicionais – a formação busca ampliar as possibilidades de inserção desses profissionais no mercado de trabalho, garantindo que possam exercer atividades alternativas sem renunciar a sua cultura. A iniciativa está fundamentada em princípios de sustentabilidade, educação ambiental prática e economia azul sustentável, conceitos trabalhados pelo Projeto junto às comunidades atendidas.

“A gente parte do princípio de que, para valorizar o ser humano, não basta oferecer informação – é preciso oferecer formação de qualidade. Assim, as pessoas podem conquistar melhores salários, melhorar sua qualidade de vida e atuar em consonância com o meio ambiente, contribuindo com seus atos, para diminuição dos efeitos das emergências climáticas”, afirma Pedro Belga, presidente da ONG e coordenador do Projeto Do Mangue ao Mar.

Para a gerente-geral de Responsabilidade Social da Transpetro, Nadynni Soeiro, a atividade de formação assegura a moradores de regiões onde a companhia atua o acesso à educação e ao desenvolvimento profissional, especialmente em áreas alinhadas aos objetivos de negócio da empresa, como o setor da indústria naval.

“Desejamos apoiar a educação e a sustentabilidade, reafirmando nosso compromisso em preparar as pessoas para as oportunidades de trabalho. A Transpetro espera o fortalecimento dessas comunidades por meio de maior empregabilidade, redução das desigualdades e estímulo ao desenvolvimento local”, enfatiza.

Entre os conteúdos abordados no curso estão navegação, construção naval, eletrotécnica, segurança, comunicações e manuseio de cargas. Ao final da formação, e após realização de exame de proficiência da Marinha, os participantes estarão aptos a exercer função de comandante/imediato em embarcações de até 50AB e funções específicas em qualquer AB, desde que em navegação interior ou apoio portuário, conforme regulamentações da NORMAM-101. A formação segue diretrizes da Diretoria de Portos e Costas (DPC).

Além de estimular a empregabilidade, a proposta contribui para o fortalecimento das comunidades tradicionais costeiras e o uso sustentável dos recursos marinhos. Atualmente, duas turmas foram finalizadas, em Angra dos Reis, com 42 formandos, e duas novas turmas, com 60 inscritos, estão em processo de aprovação, em Abraão, na Ilha Grande.

Fortalecendo comunidades nas baías do Rio de Janeiro

O projeto Do Mangue ao Mar atua nas três principais baías do estado do Rio de Janeiro – Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande – promovendo o Turismo de Base Comunitária (TBC) como uma forma de valorização e fortalecimento cultural, geração de renda local e conexão respeitosa com os territórios. A iniciativa promove a sociobiodiversidade e fomenta a bioeconomia local, incentivando práticas que valorizam o ambiente e a cultura regional. Ao valorizar os saberes e práticas tradicionais, o projeto enriquece a comunidade e incentiva um turismo sustentável que contribui para a conservação do patrimônio natural e cultural.

A realização de oficinas e atividades de formação oferecidas às localidades é uma expressão do compromisso da ONG Guardiões do Mar com a conservação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a promoção de comunidades socioambientalmente vulneráveis.

Desde sua fundação em 1998, a organização tem se destacado no fortalecimento da sociobiodiversidade dos ecossistemas costeiros e na defesa da Baía de Guanabara.

Sobre a Transpetro

Operando 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e 36 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras. A empresa é a maior companhia de logística multimodal de petróleo e derivados da América Latina.

A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras conta com mais de 180 clientes.

Em 2024, a Transpetro investiu cerca de R$ 6 milhões em ações de responsabilidade social em todo o país, impactando positivamente a vida de aproximadamente 70 mil pessoas. Até 2027, a companhia pretende investir mais de R$ 30 milhões nessas ações para melhorar a vida de mais de 260 mil brasileiras e brasileiros.